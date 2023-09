Jorge Martin (Ducati) : Sim-Racing pour se préparer

A Misano, Jorge Martin a réalisé le week-end parfait en remportant le sprint et la course du GP depuis la pole position sur le circuit de ses rivaux pour le titre. "C'était le circuit sur lequel ils s'entraînent. Être aussi compétitif là-bas était super important", a souligné le Madrilène.

La star de Pramac aimerait bien sûr rééditer cette performance en Inde. Mais le circuit international de Buddh, long de 5,010 km, situé à Greater Noida près de Delhi, est un terrain inconnu pour tous. Martin a donc essayé de se familiariser au mieux avec ce tracé inconnu.

"J'ai essayé de bien comprendre le circuit avant même d'arriver ici. Car je voulais vraiment être compétitif ici aussi. J'ai fait beaucoup d'essais avec le jeu vidéo sur le simulateur pour comprendre les virages", a révélé l'Espagnol de 25 ans. "Quand je suis arrivé ici, j'ai tout de suite fait quelques tours sur mon vélo de course. J'aime beaucoup le tracé et j'attends avec impatience la première séance d'entraînement. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer ou ce à quoi je dois m'attendre. J'essaierai dans tous les cas d'être compétitif et, je l'espère, de gagner - c'est l'objectif", a-t-il déclaré avec assurance.

Martin veut bien sûr continuer à mettre la pression sur le leader du championnat du monde Francesco "Pecco" Bagnaia, dont il a réduit l'avance à 36 points à Misano.

A l'approche du premier GP indien de l'histoire, on a pu voir à plusieurs reprises des images des deux rivaux pour le titre à l'époque du Moto3. En effet, Martin et Bagnaia étaient alors coéquipiers chez Aspar - et ce sur la marque indienne Mahindra. "Nous partagions même une chambre à l'époque et jouions encore ensemble à la PlayStation le soir", se souvient Pecco. "Notre relation est basée sur le respect, c'est l'essentiel, et nous connaissons très bien le potentiel de l'autre. Cela signifie que ce sera toujours un combat loyal".

Jorge Martin a déclaré rétrospectivement : "A l'époque, je n'aurais pas pu imaginer que nous nous battions un jour pour un titre en MotoGP. Car lui aussi avait déjà plus d'expérience quand je suis arrivé dans la catégorie et il a toujours été plus rapide que moi. J'ai simplement essayé d'apprendre de lui et de me rapprocher. Avec les années, nous nous sommes un peu éloignés parce que nous vivons aussi dans des pays différents, mais nous avons toujours eu beaucoup de respect l'un pour l'autre. J'ai le sentiment que nous avons une bonne relation", a souligné le deuxième du championnat du monde.

Martin n'a pas non plus pu éviter un sujet dans le paddock du MotoGP jeudi, après l'annonce officielle lundi du passage de Franco Morbidelli sur la Pramac-Ducati et donc du nom de son coéquipier pour 2024.

"Il sera intéressant de voir ce qu'il peut montrer. Il est certainement important d'avoir un pilote compétitif à mes côtés. Cette saison, par exemple, nous nous battons aussi pour le championnat du monde par équipe, car mon coéquipier est lui aussi très fort", a déclaré Martin en faisant référence à son actuel coéquipier Johann Zarco, sixième du championnat du monde. "Espérons que nous continuerons sur cette voie la saison prochaine, espérons que Franco pourra s'adapter rapidement et être compétitif du premier coup".

Test du lundi à Misano, temps combinés (11 septembre) :

1. Marini, Ducati, 1:30,602 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,234 sec

3. Binder, KTM, + 0,552

4. Martin, Ducati, + 0,566

5. Miller, KTM, + 0,573

6. Quartararo, Yamaha, + 0,575

7. Oliveira, Aprilia, + 0,630

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12. Nakagami, Honda, + 0,832

13. Zarco, Ducati, + 0,890

14. Marc Márquez, Honda, + 0,973

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16. Mir, Honda, + 1,084

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18e Bradl, Honda, + 1,544

Résultats du MotoGP, Misano (10 septembre) :

1. Martin, Ducati, 27 rdn en 41:33,421 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

- Pol Espargaró, KTM, 12 tours de retard

- Mir, Honda, 17 tours de retard

- Miller, KTM, 18 tours de retard

- Pirro, Ducati, 18 tours de retard

Résultats du sprint MotoGP, Misano (9 septembre) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:58,785 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23e Mir**, Honda, + 36,100



*= une place en moins ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (au lieu d'un long lap en fin de course pour infraction "track limits")

Classement au championnat du monde après 24 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 283 points. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 416 points. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 394 points. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.