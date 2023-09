Jorge Martin (Ducati): simulazione di gara in preparazione

A Misano, Jorge Martin ha vissuto un weekend perfetto, vincendo la volata e la gara del GP dalla pole position sulla pista di casa dei suoi rivali per il titolo. "Era la pista dove si allenano. Essere così competitivi lì era importantissimo", ha sottolineato il madrileno.

La stella della Pramac vorrebbe naturalmente fare tesoro di questa prestazione in India. Tuttavia, i 5.010 km del Buddh International Circuit di Greater Noida, vicino a Delhi, sono un territorio nuovo per tutti. Martin ha quindi cercato di familiarizzare al meglio con questo tracciato sconosciuto in vista della gara.

"Ho cercato di capire bene il tracciato già prima di arrivare qui. Perché volevo davvero essere competitivo anche qui. Ho provato molto con il videogioco sul simulatore per capire le curve", ha rivelato il 25enne spagnolo. "Poi, quando sono arrivato qui, ho fatto subito qualche giro con la moto da corsa. Il tracciato mi piace molto e non vedo l'ora di iniziare la prima sessione di prove. Non so esattamente cosa succederà o cosa aspettarmi. In ogni caso, cercherò di essere competitivo e spero di vincere: questo è l'obiettivo", ha dichiarato fiducioso.

In questo modo, Martin vuole naturalmente mettere ulteriore pressione al leader del Campionato del Mondo Francesco "Pecco" Bagnaia, dopo che a Misano ha ridotto il vantaggio di quest'ultimo a 36 punti.

Soprattutto in vista del primo GP d'India della storia, si sono viste più volte immagini dei due rivali per il titolo ai tempi della Moto3. All'epoca, infatti, Martin e Bagnaia erano compagni di squadra alla Aspar e sulla Mahindra di fabbricazione indiana. "In quel periodo condividevamo persino la stanza e la sera giocavamo insieme alla PlayStation", ricorda Pecco. "Il nostro rapporto è basato sul rispetto, questa è la cosa principale, e conosciamo molto bene il potenziale dell'altro. Questo significa che sarà sempre un incontro leale".

Guardando al passato, Jorge Martin ha detto: "Allora non potevo immaginare che un giorno avremmo lottato per un titolo in MotoGP. Perché anche lui aveva più esperienza quando sono entrato nella categoria ed era sempre più veloce di me. Ho cercato di imparare da lui e di avvicinarmi. Nel corso degli anni ci siamo allontanati un po' perché viviamo in Paesi diversi, ma abbiamo sempre avuto molto rispetto l'uno per l'altro. Sento che abbiamo un buon rapporto", ha sottolineato il vicecampione del mondo.

Martin non ha potuto evitare un argomento nel paddock della MotoGP giovedì, dopo che lunedì è stato annunciato ufficialmente il passaggio di Franco Morbidelli alla Pramac Ducati e quindi il nome del suo compagno di squadra per il 2024.

"Sarà interessante vedere cosa riuscirà a dimostrare. Sicuramente è importante avere un pilota competitivo al mio fianco. In questa stagione, ad esempio, stiamo lottando anche per il campionato del mondo a squadre perché anche il mio compagno di squadra è fortissimo", ha detto Martin riferendosi al suo attuale compagno di squadra Johann Zarco, ancora sesto nel campionato del mondo. "Speriamo di continuare su questa strada anche nella prossima stagione, sperando che Franco possa adattarsi rapidamente ed essere subito competitivo".

Test del lunedì a Misano, tempi combinati (11 settembre):

1° Marini, Ducati, 1'30.602 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,234 sec.

3° Binder, KTM, + 0,552

4° Martin, Ducati, + 0,566

5° Miller, KTM, + 0,573

6° Quartararo, Yamaha, + 0,575

7° Oliveira, Aprilia, + 0,630

8° Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12° Nakagami, Honda, + 0,832

13° Zarco, Ducati, + 0,890

14° Marc Márquez, Honda, + 0,973

15° Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16° Mir, Honda, + 1,084

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.242

18° Bradl, Honda, + 1.544

Risultati MotoGP, Misano (10 settembre):

1° Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33.421 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 3,812

4° Pedrosa, KTM, + 4,481

5° Viñales, Aprilia, + 10.510

6° Oliveira, Aprilia, + 12.274

7° Marc Márquez, Honda, + 13.576

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9° Marini, Ducati, + 14.982

10° Zarco, Ducati, + 15.484

11° Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12° Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13° Quartararo, Yamaha, + 15.898

14° Binder, KTM, + 23.778

15° Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16° Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17° Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18° Bradl, Honda, + 35.330

19° Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 giri indietro

- Mir, Honda, 17 giri indietro

- Miller, KTM, 18 giri indietro

- Pirro, Ducati, 18 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Misano (9 settembre):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:58.785 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 4,582

4° Pedrosa, KTM, + 4,772

5° Binder, KTM, + 4.931

6° Viñales, Aprilia, + 6,062

7° Marini, Ducati, + 6.519

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10° Marc Márquez, Honda, + 11.318

11° Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12° Oliveira, Aprilia, + 13.788

13° Quartararo, Yamaha, + 14.243

14° Zarco*, Ducati, + 14.154

15° Miller, KTM, + 17.421

16° Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17° Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18° Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19° Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20° Pirro, Ducati, + 21.454

21° Nakagami, Honda, + 21.962

22° Bradl**, Honda, + 23.672

23° Mir**, Honda, + 36,100



*= un posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (invece del giro lungo a fine gara per infrazione ai "limiti della pista")

Classifica del Campionato del Mondo dopo 24 gare su 40:

1° Bagnaia, 283 punti. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannino 47. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 416 punti. 2° KTM 234. 3° Aprilia 218. 4° Yamaha 105. 5° Honda 105.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 394 punti. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.