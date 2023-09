Jorge Martin (Ducati): Simulação de corrida em preparação

O ás da Pramac-Ducati Jorge Martin falou antes do primeiro GP da Índia sobre a sua abordagem ao Circuito Internacional de Buddh, a sua relação com Pecco Bagnaia e o seu futuro companheiro de equipa Franco Morbidelli.

Em Misano, Jorge Martin teve o fim de semana perfeito, vencendo o sprint e a corrida de GP a partir da pole position na pista do seu rival ao título. "Era a pista onde eles treinam. Ser tão competitivo lá foi muito importante", sublinhou o madrileno.

A estrela da Pramac gostaria, naturalmente, de continuar com este desempenho na Índia. No entanto, o Circuito Internacional de Buddh, com 5,010 km, em Greater Noida, perto de Deli, é um território novo para todos. Por isso, Martin tentou familiarizar-se com o traçado desconhecido o melhor que pôde no período que antecedeu a corrida.

"Tentei compreender bem a pista mesmo antes de virmos para cá. Porque também queria ser competitivo aqui. Tentei muito com o jogo de vídeo no simulador para perceber as curvas", revelou o espanhol de 25 anos. "Depois, quando cheguei aqui, fiz logo algumas voltas com a mota de corrida. Gosto muito do traçado e estou ansioso pela primeira sessão de treinos. Não sei exatamente o que vai acontecer ou o que esperar. Em todo o caso, vou tentar ser competitivo e espero ganhar - é esse o objetivo", disse com confiança.

Ao fazê-lo, Martin também quer, naturalmente, colocar mais pressão sobre o líder do Campeonato do Mundo, Francesco "Pecco" Bagnaia, depois de ter reduzido a vantagem deste último para 36 pontos em Misano.

Especialmente no período que antecedeu o primeiro GP da Índia da história, as imagens dos dois rivais pelo título dos seus dias de Moto3 podiam ser vistas repetidamente. Martin e Bagnaia foram companheiros de equipa na Aspar nessa altura - e na Mahindra fabricada na Índia. "Até partilhámos um quarto durante esse tempo e jogávamos PlayStation juntos à noite", recorda Pecco. "A nossa relação baseia-se no respeito, isso é o mais importante, e conhecemos muito bem o potencial de cada um. Isso significa que será sempre uma luta justa.

Olhando para trás, Jorge Martin disse: "Na altura, não podia imaginar que um dia estaríamos a lutar por um título no MotoGP. Porque ele também tinha mais experiência quando eu entrei na categoria e foi sempre mais rápido do que eu. Tentei apenas aprender com ele e aproximar-me. Ao longo dos anos afastámo-nos um pouco porque também vivemos em países diferentes, mas temos sempre muito respeito um pelo outro. Sinto que temos uma boa relação", sublinhou o vice-campeão do mundo.

Martin também não conseguiu evitar um tópico no paddock de MotoGP na quinta-feira, depois da mudança de Franco Morbidelli para a Pramac Ducati e, assim, o nome do seu companheiro de equipa para 2024 ter sido anunciado oficialmente na segunda-feira.

"Vai ser interessante ver o que ele pode mostrar. É certamente importante ter um piloto competitivo ao meu lado. Esta época, por exemplo, também estamos a lutar pelo campeonato do mundo de equipas porque o meu colega de equipa também é muito forte", referiu Martin ao seu atual colega de equipa Johann Zarco, ainda sexto no campeonato do mundo. "Espero que continuemos nesse caminho na próxima época, espero que o Franco se consiga adaptar rapidamente e ser competitivo de imediato."

Teste de segunda-feira em Misano, tempos combinados (11 de setembro):

1º Marini, Ducati, 1m30,602s.

2º Viñales, Aprilia, + 0,234 seg.

3º Binder, KTM, + 0,552

4º Martin, Ducati, + 0,566

5º Miller, KTM, + 0,573

6º Quartararo, Yamaha, + 0,575

7º Oliveira, Aprilia, + 0,630

8º Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12º Nakagami, Honda, + 0,832

13º Zarco, Ducati, + 0,890

14º Marc Márquez, Honda, + 0,973

15º Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16º Mir, Honda, + 1,084

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18º Bradl, Honda, + 1,544

Resultados MotoGP, Misano (10 setembro):

1º Martin, Ducati, 27 Rdn em 41:33.421 min.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1,350 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 3,812

4º Pedrosa, KTM, + 4,481

5º Viñales, Aprilia, + 10,510

6º Oliveira, Aprilia, + 12,274

7º Marc Márquez, Honda, + 13,576

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9º Marini, Ducati, + 14,982

10º Zarco, Ducati, + 15,484

11º Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12º Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13º Quartararo, Yamaha, + 15,898

14º Binder, KTM, + 23,778

15º Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16º Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17º Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18º Bradl, Honda, + 35,330

19º Nakagami, Honda, + 43,601

- Pol Espargaró, KTM, 12 voltas abaixo

- Mir, Honda, 17 voltas atrás

- Miller, KTM, 18 voltas atrás

- Pirro, Ducati, 18 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Misano (9 setembro):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:58.785 minutos.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1,445 s

3º Bagnaia, Ducati, + 4,582

4º Pedrosa, KTM, + 4,772

5º Binder, KTM, + 4,931

6º Viñales, Aprilia, + 6,062

7º Marini, Ducati, + 6,519

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9º Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10º Marc Márquez, Honda, + 11.318

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12º Oliveira, Aprilia, + 13,788

13º Quartararo, Yamaha, + 14,243

14º Zarco*, Ducati, + 14,154

15º Miller, KTM, + 17,421

16º Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17º Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18º Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19º Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20º Pirro, Ducati, + 21,454

21º Nakagami, Honda, + 21,962

22º Bradl**, Honda, + 23,672

23º Mir**, Honda, + 36,100



*= um lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (em vez de uma volta longa no final da corrida devido à infração dos "limites da pista")

Classificação do Campeonato do Mundo após 24 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 283 pontos. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 416 pontos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 394 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.