Morbidelli y sus compañeros de VR46: en el mismo club en 2024

La última y codiciada Ducati Desmosedici GP24 ya ha sido asignada para la próxima temporada. El asiento dejado vacante por la marcha de Johann Zarco a Honda ha sido cedido a Franco Morbidelli (28). Así que después de un total de cinco temporadas con Yamaha - y más recientemente dos años y medio frustrantes - el pupilo de Rossi tiene la mejor moto de MotoGP en este momento.

"Por supuesto, es muy motivador tener una moto de fábrica de uno de los principales fabricantes de motos. Llevo tiempo deseando que este plan se haga realidad", ha declarado el tricampeón de MotoGP. "Ahora por fin podemos hacerlo oficial".

Morbidelli también sabe a quién dar las gracias. "Estoy muy contento por el apoyo de Paolo Campinoti, que lo ha puesto en marcha, y también mi dirección de la VR46 Riders Academy con Gianluca Falcioni ha hecho un trabajo de primera". El patrocinador principal del Pramac, Prima, también debería estar contento con esta elección de piloto (italiano).

Valentino Rossi debe estar que echa humo tras cerrarse el acuerdo con Franco "Franky" Morbidelli. Ahora todos sus protegidos de MotoGP pilotarán una Ducati competitiva: después de Bagnaia, Bezzecchi y Marini, en el futuro también el subcampeón de MotoGP a partir de 2020.

Francesco Bagnaia también está muy contento con su nuevo compañero de marca: "Franky se merece esta oportunidad. No estaba en la mejor posición en Yamaha en los últimos años, volvió de una lesión en 2021 y cambió de una moto vieja a una nueva. Tal vez la diferencia no era tan grande, pero muchas otras cosas han cambiado, por ejemplo el jefe de equipo. No era la mejor situación para él, pero todos conocemos su potencial."

"Para mí es fantástico tener a Franky en la misma moto. Así podemos empezar a hablar de las mismas cosas. A veces hablamos de nuestras motos, pero si sólo hablas de eso, es imposible comparar. Estoy contento y puede ser interesante porque ahora también pilotaremos las mismas motos en los entrenamientos y la competitividad será mayor", añadió con una sonrisa el Campeón del Mundo del equipo oficial Ducati-Lenovo.

Marco Bezzecchi lo vio de forma similar: "Será difícil porque Franky es un duro luchador, pero al mismo tiempo será muy divertido. Estoy impaciente por darle la bienvenida a Ducati".

Por su parte, Morbidelli está impaciente por formar parte del club VR46 Ducati. "Seguro que hubo algunos momentos difíciles escuchando sus comentarios y entendiendo que eran tan diferentes comparados con lo que yo sentía. Eso fue un poco frustrante a veces. El año que viene hablaremos de las mismas cosas".

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 24 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 283 puntos. 2º Martin, 247. 3º Bezzecchi, 218. 4º Binder, 173. 5º Aleix Espargaró, 160. 6º Zarco, 147. 7º Marini, 135. 8º Viñales, 128. 9º Alex Márquez, 108. 10º Miller, 104. 11º Quartararo, 85. 12º Morbidelli, 68. 13º Oliveira, 65. 14º Augusto Fernández, 58. 15º Bagnaia, 283. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 416 puntos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 394 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.