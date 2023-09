Morbidelli & ses potes de VR46 : dans le même club en 2024

La dernière Ducati Desmosedici GP24 convoitée est désormais attribuée pour la saison prochaine. La place libérée par le départ de Johann Zarco chez Honda revient à Franco Morbidelli (28 ans). Après cinq saisons chez Yamaha et deux ans et demi de frustration, l'élève de Rossi se voit donc attribuer la meilleure moto du plateau MotoGP.

"C'est évidemment très motivant de recevoir une moto d'usine de l'un des principaux constructeurs de motos. Cela fait un moment que j'espère que ce projet se concrétisera", a déclaré le triple vainqueur du MotoGP. "Maintenant, nous pouvons enfin l'officialiser".

Morbidelli sait également qui il doit remercier. "Je suis très heureux du soutien de Paolo Campinoti, qui a mis cela en place, et mon management de la VR46 Riders Academy, avec Gianluca Falcioni, a également fait un travail de haut niveau". Prima, le sponsor titre de Pramac, devrait également se réjouir de ce choix de pilote (italien).

Chez Valentino Rossi, les bouchons devraient sauter après la conclusion de l'accord pour Franco "Franky" Morbidelli. Désormais, tous ses protégés MotoGP conduisent une Ducati compétitive - après Bagnaia, Bezzecchi et Marini, le vice-champion du monde MotoGP de 2020.

Francesco Bagnaia se réjouit également de l'arrivée de son nouveau collègue de marque : "Franky mérite cette chance. Il n'était pas dans la meilleure position chez Yamaha ces dernières années, il est revenu de blessure en 2021 et est passé d'une ancienne moto à une nouvelle. Peut-être que la différence n'était pas si grande, mais beaucoup d'autres choses ont changé, par exemple le chef d'équipe. Ce n'était pas la meilleure situation pour lui, mais nous connaissons tous son potentiel".

"Pour moi, c'est génial d'avoir Franky sur la même moto. Nous pouvons alors commencer à parler des mêmes choses. Parfois, nous avons parlé de nos motos, mais si on ne parle que de ça, c'est impossible de comparer. Je suis content et cela pourrait être intéressant parce que nous allons maintenant piloter les mêmes motos à l'entraînement et que la concurrence sera plus grande", a ajouté en souriant le champion du monde de l'équipe d'usine Ducati-Lenovo.

Marco Bezzecchi était du même avis : "Ce sera difficile parce que Franky est un combattant acharné, mais en même temps, ce sera très amusant. Je suis impatient de l'accueillir chez Ducati".

De son côté, Morbidelli est impatient de faire partie du club VR46-Ducati. "Il y a certainement eu quelques moments difficiles où j'ai entendu leur feedback et compris que c'était tellement différent par rapport à mon ressenti. C'était parfois un peu frustrant. L'année prochaine, nous parlerons des mêmes choses".

Classement au championnat du monde après 24 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 283 points. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 416 points. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 394 points. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.