Morbidelli e i suoi amici di VR46: nello stesso club nel 2024

L'ultima ambita Ducati Desmosedici GP24 è stata assegnata per la prossima stagione. Il posto lasciato libero dalla partenza di Johann Zarco per la Honda è stato assegnato a Franco Morbidelli (28). Dopo un totale di cinque stagioni in Yamaha - e più recentemente due anni e mezzo di frustrazione - l'allievo di Rossi ottiene la migliore moto della MotoGP al momento.

"È naturalmente molto motivante quando si ottiene una moto ufficiale da uno dei principali costruttori di moto. Da tempo speravo che questo progetto potesse realizzarsi", ha detto il tre volte vincitore della MotoGP. "Ora possiamo finalmente renderlo ufficiale".

Morbidelli sa anche chi ringraziare. "Sono molto contento del supporto di Paolo Campinoti, che ha organizzato tutto questo, e anche il mio management della VR46 Riders Academy con Gianluca Falcioni ha fatto un ottimo lavoro". Anche lo sponsor Pramac Prima dovrebbe essere soddisfatto della scelta del pilota (italiano).

Valentino Rossi dovrebbe essere contento di aver concluso l'accordo con Franco "Franky" Morbidelli. Ora tutti i suoi pupilli della MotoGP saranno in sella a una Ducati competitiva - dopo Bagnaia, Bezzecchi e Marini, in futuro anche il secondo classificato della MotoGP dal 2020.

Anche Francesco Bagnaia è molto contento del suo nuovo collega di marca: "Franky merita questa opportunità. Negli anni passati non era nella posizione migliore alla Yamaha, è tornato da un infortunio nel 2021 ed è passato da una moto vecchia a una nuova. Forse la differenza non era così grande, ma molte altre cose sono cambiate, per esempio il capo equipaggio. Non era la situazione migliore per lui, ma conosciamo tutti il suo potenziale".

"Per me è fantastico avere Franky sulla stessa moto. Possiamo iniziare a parlare delle stesse cose. A volte abbiamo parlato delle nostre moto, ma se si parla solo di questo, è impossibile fare un confronto. Sono contento e potrebbe essere interessante perché ora guideremo le stesse moto anche nelle prove e la competitività sarà maggiore", ha aggiunto sorridendo il campione del mondo del team Ducati-Lenovo.

Marco Bezzecchi la vede allo stesso modo: "Sarà difficile perché Franky è un combattente duro, ma allo stesso tempo sarà molto divertente. Non vedo l'ora di dargli il benvenuto in Ducati".

Da parte sua, Morbidelli non vede l'ora di entrare a far parte del club VR46 Ducati. "Sicuramente ci sono stati dei momenti difficili ascoltando i loro commenti e capendo che erano così diversi rispetto a come mi sentivo io. A volte è stato un po' frustrante. L'anno prossimo parleremo delle stesse cose".

Classifica del Campionato del Mondo dopo 24 gare su 40:

1° Bagnaia, 283 punti. 2° Martin, 247. 3° Bezzecchi, 218. 4° Binder, 173. 5° Aleix Espargaró, 160. 6° Zarco, 147. 7° Marini, 135. 8° Viñales, 128. 9° Alex Márquez, 108. 10° Miller, 104. 11° Quartararo, 85. 12° Morbidelli, 68. 13° Oliveira, 65. 14° Augusto Fernández, 58. 15° Bagnaia, 283. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 416 punti. 2° KTM 234. 3° Aprilia 218. 4° Yamaha 105. 5° Honda 105.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 394 punti. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.