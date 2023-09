Morbidelli e os seus amigos do VR46: no mesmo clube em 2024

A última cobiçada Ducati Desmosedici GP24 foi agora atribuída para a próxima época. O lugar deixado vago pela partida de Johann Zarco para a Honda foi atribuído a Franco Morbidelli (28). Assim, depois de um total de cinco épocas na Yamaha - e mais recentemente dois anos e meio frustrantes - o pupilo de Rossi tem a melhor moto no campo do MotoGP neste momento.

"É claro que é muito motivador quando se tem uma moto de fábrica de um dos principais fabricantes de motos. Há já algum tempo que espero que este plano se concretize", disse o três vezes vencedor do MotoGP. "Agora podemos finalmente torná-lo oficial."

Morbidelli também sabe a quem agradecer. "Estou muito contente com o apoio de Paolo Campinoti, que preparou tudo isto, e também com a minha direção da VR46 Riders Academy, com Gianluca Falcioni, que fez um trabalho de topo." O patrocinador da Pramac, Prima, também deve estar satisfeito com a escolha do piloto (italiano).

Valentino Rossi deve estar a abrir rolhas depois do negócio com Franco "Franky" Morbidelli ter sido concluído. Agora, todos os seus protegidos do MotoGP vão pilotar uma Ducati competitiva - depois de Bagnaia, Bezzecchi e Marini, no futuro também o vice-campeão do MotoGP a partir de 2020.

Francesco Bagnaia também está muito satisfeito com o seu novo colega de marca: "O Franky merece esta oportunidade. Ele não estava na melhor posição na Yamaha nos últimos anos, ele voltou de uma lesão em 2021 e mudou de uma moto antiga para uma nova. Talvez a diferença não tenha sido assim tão grande, mas muitas outras coisas mudaram, por exemplo, o chefe de equipa. Não foi a melhor situação para ele, mas todos conhecemos o seu potencial."

"Para mim é ótimo ter o Franky na mesma moto. Assim, também podemos começar a falar sobre as mesmas coisas. Por vezes falávamos das nossas motos, mas se falarmos apenas disso, é impossível comparar. Estou contente e pode ser interessante porque agora também vamos andar com as mesmas motos nos treinos e a competitividade vai ser maior", acrescentou o Campeão do Mundo da equipa de fábrica da Ducati-Lenovo com um sorriso.

Marco Bezzecchi encarou a situação de forma semelhante: "Vai ser difícil porque o Franky é um lutador duro, mas ao mesmo tempo vai ser muito divertido. Mal posso esperar para o receber na Ducati".

Por seu lado, Morbidelli mal pode esperar para fazer parte do clube VR46 Ducati. "De certeza que houve alguns momentos difíceis ao ouvir os comentários deles e ao perceber que eram tão diferentes do que eu sentia. Por vezes foi um pouco frustrante. No próximo ano vamos falar sobre as mesmas coisas."

Classificação do Campeonato do Mundo após 24 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 283 pontos. 2º Martin, 247. 3º Bezzecchi, 218. 4º Binder, 173. 5º Aleix Espargaró, 160. 6º Zarco, 147. 7º Marini, 135. 8º Viñales, 128. 9º Alex Márquez, 108. 10º Miller, 104. 11º Quartararo, 85. 12º Morbidelli, 68. 13º Oliveira, 65. 14º Augusto Fernández, 58. 15º Bagnaia, 283. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 416 pontos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 394 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.