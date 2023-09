Taka Nakagami (Honda): "No es la mejor sensación"

"Vi el trazado de la nueva pista por primera vez en la reunión de la comisión de seguridad en Misano. Y ya entonces me preocupé", dijo Taka Nakagami (31). Esas preocupaciones no se disiparon durante un primer paseo con su equipo alrededor de la pista de 5,01 km, dijo. "Algunos muros están muy cerca. No tienes las mejores sensaciones ahí".

Nakagami es claramente el piloto más valiente de HRC esta temporada. Todavía no se ha perdido ningún gran premio. Comparado con sus tres compinches nominales de Honda, todos plagados de miserias por lesiones, es un logro que enorgullece. A pesar de esta "ventaja de experiencia", Taka no sabe lo que realmente les espera a él y a su RC213V.

"Quiero acercarme al límite vuelta a vuelta y tener mucho cuidado al principio. Mi mayor atención estará en la puesta a punto de la caja de cambios".

"Sería bueno para Honda que tuviéramos mucho agarre aquí", dice Nakagami, pero tiene que reírse él mismo ante esta frase, conociendo perfectamente la modesta carga aerodinámica de las gomas en la pista india hasta ahora.

"Siempre es emocionante conocer nuevos países", el 234 veces participante en el GP se desvía rápidamente de los temas específicos de Honda. "Aquí hace un calor sorprendente. Viajé desde Japón, allí ya hacía un calor tropical. Pero aquí es aún más extremo. Si el tiempo sigue así, será un factor decisivo, sobre todo en la carrera."

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 24 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 283 puntos. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Gianfranco Rins 47. 17. Di Gianfranco Rins 48. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 416 puntos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 394 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.