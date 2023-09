Taka Nakagami (Honda) : "Pas le meilleur sentiment"

"J'ai vu le tracé du nouveau circuit pour la première fois lors de la réunion de la commission de sécurité à Misano. Et déjà à ce moment-là, des inquiétudes ont été exprimées", a déclaré Taka Nakagami (31 ans). Selon lui, ces inquiétudes ne se sont pas dissipées lors d'une première promenade avec son équipe sur le circuit de 5,01 km. "Certains murs sont vraiment proches. On n'y a pas le meilleur feeling".

Nakagami est clairement le plus vaillant des pilotes HRC cette saison. Il n'a encore manqué aucun Grand Prix. Comparé à ses trois camarades Honda nominaux, tous frappés par la misère des blessures, c'est une performance dont il est fier. Malgré cette "avance en termes d'expérience", Taka ne sait pas ce qui l'attend vraiment, lui et sa RC213V.

"J'ai l'intention de me rapprocher de la limite tour après tour et d'être très prudent au début. Ma plus grande attention sera portée sur le réglage de la boîte de vitesses".

"Ce serait bien pour Honda d'avoir beaucoup d'adhérence ici", déclare Nakagami, mais il ne peut s'empêcher de rire en entendant cette phrase, car il connaît parfaitement l'appui de la gomme, jusqu'ici modeste, sur le circuit indien.

"C'est toujours passionnant de découvrir de nouveaux pays", explique le pilote aux 234 GP, qui s'éloigne rapidement des thèmes spécifiques à Honda. "Il fait étonnamment chaud ici. Je suis venu du Japon, où il faisait déjà trop chaud. Mais ici, c'est encore plus extrême. Si le temps devait rester ainsi, cela deviendrait un facteur décisif, surtout en course".

Classement au championnat du monde après 24 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 283 points. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 416 points. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 394 points. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.