Taka Nakagami (Honda): "Non è una bella sensazione".

Il cavallo di battaglia dell'HCR Takaaki Nakagami vuole avvicinarsi al nuovo circuito in India passo dopo passo. Tuttavia, è preoccupato per la sicurezza del Buddh International Circuit.

"Ho visto il tracciato della nuova pista per la prima volta durante la riunione della commissione di sicurezza a Misano. E anche in quell'occasione sono state espresse delle preoccupazioni", ha dichiarato Taka Nakagami (31). Queste preoccupazioni non sono state fugate durante la prima passeggiata con la sua squadra intorno ai 5,01 km del tracciato, ha detto. "Alcuni muri sono molto vicini. Non si ha la migliore sensazione in quel punto".

Nakagami è chiaramente il pilota più valoroso della HRC in questa stagione. Non ha ancora saltato un gran premio. Rispetto ai suoi tre compagni della Honda, tutti afflitti da problemi di infortuni, è un risultato orgoglioso. Nonostante questo "vantaggio di esperienza", Taka non sa cosa lo aspetta davvero, insieme alla sua RC213V.

"Voglio avvicinarmi al limite giro per giro e stare molto attento all'inizio. La mia attenzione maggiore sarà rivolta alla messa a punto del cambio".

"Sarebbe un bene per la Honda se avessimo molto grip qui", dice Nakagami, ma deve ridere lui stesso di questa frase, ben sapendo della modesta deportanza della gomma sul tracciato indiano finora.

"È sempre emozionante conoscere nuovi Paesi", ha detto il 234enne partecipante al GP, allontanandosi rapidamente dagli argomenti specifici della Honda. "Qui fa sorprendentemente caldo. Sono arrivato dal Giappone e lì faceva già un caldo tropicale. Ma qui è ancora più estremo. Se il tempo rimarrà così, sarà un fattore decisivo, soprattutto in gara".

