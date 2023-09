Alex Márquez : "Le pilote est plus important que la moto".

Pour Alex Márquez (27 ans), un Grand Prix passionnant s'annonce. "Tout le monde part de zéro. Le niveau d'adhérence ne sera pas très élevé. Ce qui sera décisif, c'est celui qui pourra s'adapter rapidement. C'est pourquoi le pilote sera ici plus décisif que la moto".

La longue ligne droite opposée réjouit le pilote Gresini-Ducati. "Pour les Ducati, c'est bien connu, les longues lignes droites sont toujours bonnes". Cependant, le Catalan ajoute aussitôt que les Desmosedici n'ont plus les mêmes avantages de vitesse des années précédentes. "KTM et Aprilia, en particulier, ont beaucoup progressé".

Le champion Moto3 2014 et champion du monde Moto2 2019 a déjà fait connaissance avec la piste avant le premier tour d'entraînement. "J'ai fait un peu de jogging sur la piste. J'aime bien la disposition du circuit. Il y a beaucoup plus de montées et de descentes que ce à quoi je m'attendais. Mais dans l'ensemble, c'est un circuit cool".

Le cadet Márquez, qui s'apprête à prendre son 200e départ de GP en Inde, ne partage que partiellement les préoccupations de sécurité dont on parle régulièrement. "Bien sûr, certains murs sont assez proches. Surtout après la longue ligne droite du virage 4. Mais avec les airfences, ça devrait aller".

Pour l'actuel neuvième du classement intermédiaire MotoGP, la combinaison de virages 8/9/10 avec son étroit goulot d'étranglement est l'endroit le plus intéressant du circuit qui a été ouvert en 2011. C'est d'ailleurs là que Sebastian Vettel s'est imposé avec la Red Bull lors du premier GP de F1 indien en octobre de la même année.

Alex Márquez sait pourquoi tout le cirque des GP s'est rendu dans cet État de 1,4 milliard d'habitants. "Avec des millions de motos vendues, l'Inde est un marché extrêmement important. Nous voulons simplement montrer aux fans quel spectacle fantastique le MotoGP offre".

Classement au championnat du monde après 24 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 283 points. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 416 points. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 394 points. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.