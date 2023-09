Alex Márquez: "Il pilota è più decisivo della moto".

Il pilota Gresini Ducati Alex Márquez vuole dare spettacolo al Buddh International Circuit. La pista gli piace. In termini di sicurezza, ritiene di essere in una posizione accettabile.

Per Alex Márquez (27) si prospetta un Gran Premio emozionante. "Tutti partono da zero. Il livello di aderenza non sarà molto alto. Il fattore decisivo sarà chi riuscirà ad adattarsi rapidamente. Per questo il pilota sarà più decisivo della moto".

Il lungo rettilineo posteriore piace al pilota Gresini Ducati. "Per le Ducati, come tutti sappiamo, i rettilinei lunghi sono sempre positivi". Tuttavia, il catalano ha subito aggiunto che la Desmosedici non ha più gli stessi vantaggi di velocità degli anni precedenti. "Soprattutto KTM e Aprilia hanno recuperato molto terreno".

Il campione 2014 della Moto3 e campione del mondo 2019 della Moto2 ha già fatto la sua prima conoscenza con la pista prima del primo giro di prova. "Ho fatto una piccola corsetta in pista. Mi piace il layout della pista. Ha molti più saliscendi di quanto mi aspettassi. Ma tutto sommato è una bella pista".

I sempre discussi problemi di sicurezza sono condivisi solo in parte dal più giovane Márquez, che si appresta a fare il suo 200° GP in India. "Certo, alcuni muri sono piuttosto vicini. Soprattutto dopo il lungo rettilineo della curva 4. Ma con gli airfence andrà tutto bene".

Per l'attuale nono intermedio della MotoGP, la combinazione di curve 8/9/10 con la stretta strozzatura è la parte più interessante del tracciato, inaugurato nel 2011. Tra l'altro, Sebastian Vettel vi ha vinto con la Red Bull nel primo GP indiano di F1 nell'ottobre dello stesso anno.

Alex Márquez sa perché l'intero circo dei GP è arrivato in questo Stato da 1,4 miliardi di dollari. "L'India è un mercato estremamente importante, con milioni di moto vendute. Vogliamo solo mostrare ai fan che grande spettacolo è la MotoGP".

Classifica del Campionato del Mondo dopo 24 gare su 40:

1° Bagnaia, 283 punti. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannino 47. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 416 punti. 2° KTM 234. 3° Aprilia 218. 4° Yamaha 105. 5° Honda 105.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 394 punti. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.