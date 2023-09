Alex Márquez: "O piloto é mais decisivo do que a mota".

Alex Márquez, piloto da Gresini Ducati, quer dar um bom espetáculo no Circuito Internacional de Buddh. Ele gosta da pista. Em termos de segurança, acredita que está no lado aceitável.

Alex Márquez (27) está à espera de um Grande Prémio emocionante. "Todos estão a começar do zero. O nível de aderência não vai ser muito elevado. O fator decisivo será quem conseguir adaptar-se rapidamente. É por isso que o piloto vai ser mais decisivo aqui do que a mota."

A longa reta final agrada ao piloto da Gresini Ducati. "Para as Ducatis, como todos sabemos, as rectas longas são sempre boas." No entanto, o catalão acrescentou imediatamente que as Desmosedici já não têm as mesmas vantagens de velocidade de anos anteriores. "Especialmente a KTM e a Aprilia recuperaram muito."

O campeão de Moto3 de 2014 e campeão mundial de Moto2 de 2019 já se familiarizou com a pista antes da primeira volta de treino. "Fiz uma pequena corrida na pista. Gosto do traçado da pista. Tem muito mais subidas e descidas do que eu esperava. Mas, no geral, é uma pista fixe".

As sempre discutidas preocupações com a segurança são apenas parcialmente partilhadas pelo mais jovem Márquez, que está prestes a fazer o seu 200º GP na Índia. "Claro, algumas paredes estão muito próximas. Especialmente depois da longa reta na curva 4. Mas com as barreiras de ar vai correr tudo bem."

Para o atual nono classificado do MotoGP, a combinação de curvas 8/9/10 com o estreito gargalo é a parte mais interessante da pista, que foi inaugurada em 2011. Aliás, Sebastian Vettel venceu ali com a Red Bull no primeiro GP da Índia de F1, em outubro do mesmo ano.

Alex Márquez sabe porque é que todo o circo do GP se dirigiu para o estado de 1,4 mil milhões de habitantes. "A Índia é um mercado extremamente importante, com milhões de motas vendidas. Só queremos mostrar aos fãs o grande espetáculo que é o MotoGP."

Classificação do Campeonato do Mundo após 24 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 283 pontos. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 416 pontos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 394 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.