Horaire de la première indienne : sessions plus longues le vendredi

Après de nombreux tours de reconnaissance à pied et à vélo de course, le moment est venu : pour la première fois, les pilotes de MotoGP se rendent sur le Buddh International Circuit avec leurs motos GP. Le calendrier a été adapté en conséquence.

Le Buddh International Circuit (BIC) de Greater Noida, près de Delhi, est un terrain inconnu pour les pilotes du championnat du monde de moto. Le circuit a été conçu par Hermann Tilke. Cette installation spacieuse a été initialement conçue pour répondre aux exigences de la Formule 1, qui a organisé le GP d'Inde dans l'État d'Uttar Pradesh de 2011 à 2013.

Le tracé, désormais long de 5,010 km, est décrit comme rapide et fluide, avec huit virages à droite et cinq virages à gauche. Les organisateurs locaux espèrent même établir de nouveaux records de vitesse de pointe, en particulier sur la ligne droite opposée de plus d'un kilomètre.

Avant la première séance d'entraînement, les pilotes MotoGP ont jugé le tracé tout à fait intéressant, Marco Bezzecchi le décrivant comme fantastique. Pol Espargaró s'attend même à l'un des circuits les plus amusants de la saison. La zone de dégagement au virage 4 pourrait être plus large, s'accordaient à dire les pilotes. Mais dans l'ensemble, la situation est meilleure que prévu.

En ce qui concerne le niveau d'adhérence, il y a encore des points d'interrogation. Comme la piste a été peu fréquentée ces derniers temps, beaucoup s'attendent à un faible grip en raison du manque d'usure des pneus. Aleix Espargaró a toutefois révélé jeudi : "Nous avons quelques ingénieurs chez Aprilia qui ont travaillé chez Ferrari en Formule 1 dans le passé, lorsqu'ils roulaient ici, et ils m'ont dit que ce circuit était à l'époque le circuit avec le meilleur grip du calendrier. L'asphalte ne semble pas non plus avoir subi de gros dégâts, même si cela fait longtemps que la Formule 1 n'est pas venue ici. Je pense donc que l'adhérence sera bonne après quelques tours".

En Europe centrale, il faut tenir compte d'un décalage horaire de trois heures et demie - et même de quelques adaptations par rapport aux horaires habituels. Ainsi, les as du MotoGP prendront le départ du sprint du samedi et de la course principale de 24 tours du dimanche à 15h30, heure locale. Cela signifie que pour les fans allemands, autrichiens et suisses, le départ sera donné à midi pile, à l'heure du déjeuner.

Comme le circuit est nouveau pour tous, toutes les catégories bénéficient en outre de sessions plus longues, jusqu'à 70 minutes, le premier jour d'entraînement, afin de s'adapter aux exigences du BIC.

Horaire du GP d'Inde 2023 (CEST)

Vendredi 22 septembre :

06h00 - 06h50 (50 min) : Moto3, Practice 1

07h05 - 08h00 (55 min) : Moto2, Practice 1

08h15 - 09h25 (70 min) : MotoGP, FP1



10h15 - 11h05 (50 min) : Moto3, Practice 2

11h20 - 12h15 (55 min) : Moto2, Practice 2

12.30 - 13.40 (70 min) : MotoGP, Practice



Samedi 23 septembre :

05h40 - 06h10 (30 min) : Moto3, Practice 3

06h25 - 06h55 (30 min) : Moto2, Practice 3

07h10 - 07h40 (30 min) : MotoGP, FP2

07h50 - 08h05 (15 min) : MotoGP, Qualifying 1

08.15 - 08.30 (15 min) : MotoGP, Qualifying 2



09.50 - 10.05 (15 min) : Moto3, Qualifying 1

10.15 - 10.30 (15 min) : Moto3, Qualifying 2

10.45 - 11.00 (15 min) : Moto2, Qualifying 1

11.10 - 11.25 (15 min) : Moto2, Qualifying 2



Heure de départ

12h00 : MotoGP Sprint (12 tours)



Dimanche 24 septembre :

07h40 - 07h50 (10 min) : MotoGP, warm-up



Horaires de départ

09h00 : Course Moto3 (17 tours)

10h15 : Course Moto2 (19 tours)

12h00 : Course MotoGP (24 tours)