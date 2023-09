Programma India Premiere: sessioni più lunghe il venerdì

Il Buddh International Circuit (BIC) di Greater Noida, vicino a Delhi, è un terreno sconosciuto per i piloti del campionato mondiale di motociclismo. Il circuito è stato progettato da Hermann Tilke. L'ampia struttura è stata originariamente progettata per soddisfare le esigenze della Formula 1, che ha tenuto il GP d'India nello stato dell'Uttar Pradesh dal 2011 al 2013.

Lungo 5,010 km, il circuito è descritto come veloce e scorrevole, con otto curve a destra e cinque a sinistra. Soprattutto sul rettilineo posteriore, lungo più di un chilometro, gli organizzatori locali sperano addirittura di ottenere nuovi record di velocità massima in India.

I piloti della MotoGP hanno giudicato il tracciato piuttosto interessante prima delle prime prove, Marco Bezzecchi lo ha definito fantastico. Pol Espargaró si aspetta addirittura che sia una delle piste più divertenti della stagione. I piloti concordano sul fatto che la zona di fuga alla curva 4 potrebbe essere più ampia. Nel complesso, però, la situazione è migliore del previsto.

Ci sono ancora punti interrogativi sul livello di aderenza. Poiché la pista non è stata utilizzata molto di recente, molti si aspettano una bassa aderenza dovuta alla mancanza di usura degli pneumatici. Tuttavia, Aleix Espargaró ha anche rivelato giovedì: "In Aprilia abbiamo un paio di ingegneri che in passato hanno lavorato alla Ferrari in Formula 1, quando correvano qui, e mi hanno detto che questo circuito era la pista con la migliore aderenza del calendario all'epoca. Anche l'asfalto non sembra aver subito grossi danni, sebbene sia passato molto tempo dall'ultima volta che la Formula 1 ha corso qui. Quindi penso che l'aderenza sarà buona dopo qualche giro".

Nell'Europa centrale c'è da considerare una differenza di fuso orario di tre ore e mezza e anche qualche aggiustamento rispetto al solito programma. Gli assi della MotoGP affronteranno sia la gara sprint di sabato che la gara principale di 24 giri di domenica alle 15.30 ora locale. Questo significa che per gli appassionati di Germania, Austria e Svizzera la gara inizierà proprio in tempo per il pranzo delle 12.00.

Poiché il circuito è nuovo per tutti, a tutte le classi saranno consentite sessioni più lunghe, fino a 70 minuti, nel primo giorno di prove per adattarsi alle esigenze del BIC.

Programma del GP d'India 2023 (CEST).

Venerdì 22 settembre:

06.00 - 06.50 (50 minuti): Moto3, prove 1

07.05 - 08.00 (55 minuti): Moto2, prove 1

08.15 - 09.25 (70 min): MotoGP, FP1



10.15 - 11.05 (50 min): Moto3, prove 2

11.20 - 12.15 (55 min): Moto2, prove 2

12.30 - 13.40 (70 min): MotoGP, prove libere



Sabato 23 settembre:

05.40 - 06.10 (30 min): Moto3, prove 3

06.25 - 06.55 (30 min): Moto2, prove 3

07.10 - 07.40 (30 min): MotoGP, FP2

07.50 - 08.05 (15 min): MotoGP, qualifiche 1

08.15 - 08.30 (15 min): MotoGP, qualifiche 2



09.50 - 10.05 (15 min): Moto3, qualifiche 1

10.15 - 10.30 (15 min): Moto3, qualifiche 2

10.45 - 11.00 (15 min): Moto2, qualifiche 1

11.10 - 11.25 (15 min): Moto2, qualifiche 2



Orario di inizio

12.00: MotoGP Sprint (12 giri)



Domenica 24 settembre:

07.40 - 07.50 (10 min): MotoGP, warm-up



Orario di partenza

09.00: Gara Moto3 (17 giri)

10.15: Gara Moto2 (19 giri)

12.00: Gara della MotoGP (24 giri)