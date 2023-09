Calendário Índia Premiere: Sessões mais longas à sexta-feira

Depois de inúmeras voltas de inspeção a pé e na moto de corrida, chegou a hora: Pela primeira vez, os pilotos de MotoGP vão para o Circuito Internacional de Buddh com as suas motos de GP. O calendário foi ajustado em conformidade.

O Circuito Internacional de Buddh (BIC), em Greater Noida, perto de Deli, é um terreno desconhecido para os pilotos do campeonato do mundo de motociclismo. O circuito foi planeado por Hermann Tilke. A espaçosa instalação foi originalmente concebida para satisfazer os requisitos da Fórmula 1, que realizou o GP da Índia no estado de Uttar Pradesh de 2011 a 2013.

Atualmente com 5,010 km de comprimento, o circuito é descrito como rápido e fluido, com oito curvas à direita e cinco à esquerda. Especialmente na reta de trás, com mais de um quilómetro de comprimento, os organizadores locais esperam mesmo obter novos recordes de velocidade máxima na Índia.

Os pilotos de MotoGP classificaram o traçado como bastante interessante antes dos primeiros treinos, Marco Bezzecchi descreveu-o como fantástico. Pol Espargaró espera mesmo que seja uma das pistas mais divertidas da época. A zona de saída de pista na curva 4 poderia ser mais larga, concordaram os pilotos. No entanto, no geral, a situação é melhor do que o esperado.

Ainda há pontos de interrogação sobre o nível de aderência. Devido ao facto de a pista não ter sido muito utilizada recentemente, muitos esperam uma baixa aderência devido à falta de desgaste dos pneus. No entanto, Aleix Espargaró também revelou na quinta-feira: "Temos alguns engenheiros na Aprilia que trabalharam na Ferrari na Fórmula 1 no passado, quando eles correram aqui, e eles disseram-me que este circuito era a pista com a melhor aderência do calendário na altura. O asfalto também não parece ter sofrido muitos danos, embora já tenha passado muito tempo desde a última vez que a Fórmula 1 esteve aqui. Por isso, penso que a aderência será boa após algumas voltas".

Na Europa Central, há uma diferença horária de três horas e meia a considerar - e até alguns ajustes em relação ao calendário habitual. Os ases do MotoGP vão disputar o sprint no sábado e a corrida principal de 24 voltas no domingo às 15h30, hora local. Isto significa que para os fãs na Alemanha, Áustria e Suíça, a corrida vai começar mesmo à hora do almoço, às 12 horas.

Uma vez que a pista é nova para todos, todas as classes terão direito a sessões mais longas de até 70 minutos no primeiro dia de treinos para se adaptarem às exigências do BIC.

Calendário do GP da Índia de 2023 (CEST).

Sexta-feira, 22 de setembro:

06.00 - 06.50 (50 min): Moto3, Treino 1

07.05 - 08.00 (55 min): Moto2, Treino 1

08h15 - 09h25 (70 min): MotoGP, FP1



10.15 - 11.05 (50 min): Moto3, Treino 2

11.20 - 12.15 (55 min): Moto2, Treino 2

12.30 - 13.40 (70 min): MotoGP, Treino



Sábado, 23 de setembro:

05.40 - 06.10 (30 min): Moto3, Treino 3

06.25 - 06.55 (30 min): Moto2, Treino 3

07.10 - 07.40 (30 min): MotoGP, FP2

07.50 - 08.05 (15 min): MotoGP, Qualificação 1

08.15 - 08.30 (15 min): MotoGP, Qualificação 2



09.50 - 10.05 (15 min): Moto3, Qualificação 1

10.15 - 10.30 (15 min): Moto3, Qualificação 2

10.45 - 11.00 (15 min): Moto2, Qualificação 1

11.10 - 11.25 (15 min): Moto2, Qualificação 2



Hora da partida

12.00: MotoGP Sprint (12 voltas)



Domingo, 24 de setembro:

07h40 - 07h50 (10 min): MotoGP, aquecimento



Horas de partida

09.00: Corrida de Moto3 (17 voltas)

10h15: Corrida de Moto2 (19 voltas)

12.00: Corrida de MotoGP (24 voltas)