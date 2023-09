Día 1 en India: Marini al frente, Marc Márquez cuarto

La segunda sesión de MotoGP en el Circuito Internacional de Buddh, de 5,010 km, no empezó hasta las 16.15 hora local, ya que los comisarios habían tardado en llegar a las sesiones FP2 porque no se les había suministrado agua mineral de antemano a pesar del calor. A última hora de la tarde, las temperaturas en Greater Noida, no lejos de Delhi, también alcanzaron los 33 grados, agravadas por la elevada humedad. La temperatura en el asfalto era de 37 grados.

Al principio de la sesión de entrenamientos, que se alargó a 70 minutos y que decide la entrada directa en la Q2, el piloto oficial de Red Bull KTM Jack Miller sufrió una caída en la curva 12, pero el australiano pudo continuar.

Al igual que en la FP1, la zona de frenada delante de la curva 1 ha resultado complicada. A los 20 minutos, el as de Aprilia Aleix Espargaró se ha dado una vuelta por el lecho de grava, no por primera vez y ni mucho menos la única en esta jornada.

El primer 1'45" de la sesión lo ha marcado Marco Bezzecchi tras 25 minutos en 1'45.993", con lo que el protegido del Mooney VR46 se ha quedado a 0.003s de su mejor crono en la FP1.

Los problemas de la caja de cambios y la transmisión de Yamaha, que habían obstaculizado a Fabio Quartararo en dos ocasiones por la mañana, se habían resuelto para la segunda sesión. El Campeón del Mundo de 2021 también ha mejorado rápidamente en ocho décimas de segundo respecto a la FP1, en la que sólo había completado diez vueltas. El sustituto de Rins, Stefan Bradl, llegó a rodar casi 1,7 segundos en la primera media hora de entrenamientos cronometrados con la Honda del LCR Castrol, por lo que ocupaba la 16ª posición.

En el ecuador de la sesión de 70 minutos, el as del Pramac-Ducati Jorge Martín se ha situado en cabeza de la tabla de tiempos con un crono de 1:45.672 min. Su compañero de marca Luca Marini se ha quedado a 0.093s de ese tiempo de referencia, pero se ha caído unos segundos más tarde en la zona de salida de la curva 1. El sustituto de Bastianini, Michele Pirro, ha sufrido un destino similar en el mismo punto, quedándose atascado en la grava.

A falta de 17 minutos para el final, Maverick Viñales abrió la primera ronda de persecución de tiempos con neumáticos blandos traseros con un 1'45.361". Después, sin embargo, tampoco ha podido frenar suficientemente su Aprilia antes de la curva 1.

A 13 minutos del final, de nuevo Bezzecchi recuperaba el liderato con 1:45.246 min. Al inicio de la última tanda, Martin ha batido la siguiente marca con un 1:44.790 min en el nuevo circuito GP con ocho curvas a derechas y cinco a izquierdas y una recta de atrás de 1,2 km. Aleix Espargaró se ha quedado a 0.043s de Martin, pero ha sido Marini quien ha marcado el mejor tiempo del día con 1'44.782".

Marc Márquez ha perseguido a Bezzecchi. Ambos han terminado entre los cinco primeros y se han ganado el pase a la Q2. El piloto del LCR Honda Takaaki Nakagami, por otra parte, provocó banderas amarillas con su segunda caída del día en la meta, que hizo que Brad Binder, entre otros, perdiera su mejor tiempo. Esto relegó al piloto oficial de Red Bull-KTM de la cuarta a la duodécima plaza - y por tanto a la Q1.

El piloto oficial de Repsol Honda Joan Mir se ha situado sorprendentemente entre los 10 primeros por detrás de Viñales, Bagnaia, Quartararo y Zarco, mientras que Stefan Bradl ha perdido 1.494s en la 20ª posición.

Resultados MotoGP clasificación, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2º Martin, Ducati, + 0.008 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.051

4º Marc Márquez, Honda, + 0.335

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.420

6º Viñales, Aprilia, + 0.431

7º Bagnaia, Ducati, + 0.498

8º Quartararo, Yamaha, + 0.509

9º Zarco, Ducati, + 0.523

10º Mir, Honda, + 0.550

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0.624

12º Binder, KTM, + 0.757

13º Alex Márquez, Ducati, + 0.768

14º Morbidelli, Yamaha, + 0.794

15º Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.930

17º Oliveira, Aprilia, + 1.081

18º Miller, KTM, + 1.179

19º Pol Espargaró, KTM, + 1.392

20º Bradl, Honda, + 1.494

21º Nakagami, Honda, + 1.528

22º Pirro, Ducati, + 1.791

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0.139 seg.

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0.619

8º Martin, Ducati, + 0.620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1.207

15º Bagnaia, Ducati, + 1.060

16º Miller, KTM, + 1.381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2.038

21º Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22º Bradl, Honda, + 2.755

Moto2, Circuito de Buddh, tiempos combinados tras la FP2 (22.9.):

1º Arbolino, Kalex, 1:52.105 min.

2º Acosta, Kalex, + 0.065 seg.

3º Ogura, Kalex, + 0.083

4º Vietti, Kalex, + 0,214

5º Chantra, Kalex, + 0,346

6º González, Kalex, + 0,504

7º Dixon, Kalex, + 0,537

8º Salac, Kalex, + 0,610

9º Canet, Kalex, + 0,695

10º Ramírez, Kalex, + 0,717

11º Foggia, Kalex, + 0,807

12º Tulovic, Kalex, + 0,809

13º Guevara, Kalex, + 0,810

14º Lowes, Kalex, + 0,842

15º García, Kalex, + 0,857