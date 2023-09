Jour 1 en Inde : Marini en tête, Marc Márquez quatrième

Luca Marini (Mooney VR46 Racing) a signé le meilleur temps de la journée sur le circuit international de Buddh, devant son coéquipier de marque Ducati Jorge Martin et l'as Aprilia Aleix Espargaró. Stefan Bradl a quant à lui terminé la journée de vendredi en 20ème position.

La deuxième séance MotoGP sur le circuit international de Buddh, long de 5,010 km, n'a débuté qu'à 16h15 heure locale, les commissaires de piste étant arrivés en retard pour la FP2 car ils n'avaient pas été approvisionnés en eau minérale auparavant malgré la chaleur. En fin d'après-midi, les températures atteignaient encore 33 degrés à Greater Noida, non loin de Delhi, et l'humidité de l'air était un facteur aggravant. Sur l'asphalte, on a mesuré 37 degrés.

Au début de la séance d'essais prolongée à 70 minutes, qui détermine l'accès direct à la Q2, le pilote officiel Red Bull-KTM Jack Miller a chuté dans le virage 12, mais l'Australien a pu poursuivre sa course.

Comme lors de la FP1, la zone de freinage avant le virage 1 s'est avérée délicate. Après 20 minutes, l'as Aprilia Aleix Espargaró a fait une sortie de piste dans le gravier, ce qui n'était pas la première ni la seule de la journée.

Le premier temps de 1:45 de la séance a été réalisé par Marco Bezzecchi après 25 minutes en 1:45,993 min. Le protégé de Mooney-VR46 s'est ainsi rapproché à 0,003 sec de son propre meilleur temps en FP1.

Chez Yamaha, les problèmes de boîte de vitesses et de transmission qui avaient freiné Fabio Quartararo à deux reprises le matin ont été résolus pour la deuxième séance. Le Champion du Monde 2021 a rapidement gagné huit dixièmes de seconde par rapport à la FP1, au cours de laquelle il n'avait bouclé que dix tours. Stefan Bradl, le remplaçant de Rins, a même gagné près de 1,7 seconde au cours de la première demi-heure de la séance au guidon de la Honda LCR-Castrol, ce qui lui a permis d'occuper temporairement le 16ème rang.

A la mi-temps de cette séance de 70 minutes, l'as Pramac-Ducati Jorge Martin s'est emparé de la tête de la feuille des temps en 1'45.672 min. Son collègue de marque Luca Marini s'est rapproché à 0,093 seconde de ce temps de référence, mais a chuté quelques secondes plus tard dans la zone de sortie du virage 1. Le remplaçant de Bastianini, Michele Pirro, a connu le même sort au même endroit, coincé dans le bac à gravier.

Alors qu'il restait 17 minutes au chrono, Maverick Viñales a ouvert la première série de chronométrages en pneus arrière tendres avec un chrono de 1:45,361. Il n'a toutefois pas réussi à freiner suffisamment son Aprilia avant le virage 1.

A 13 minutes de la fin, c'est une fois de plus Bezzecchi qui a repris la tête en 1:45,246 min. Au début du run final, Martin a ensuite franchi la barre des 1:44,790 min sur le nouveau circuit du GP, qui comporte huit virages à droite, cinq virages à gauche et une ligne droite opposée de 1,2 km. Aleix Espargaró s'est rapproché de Martin à 0,043 seconde, mais c'est Marini qui a réalisé le meilleur temps de la journée en 1:44,782.

Marc Márquez a poursuivi Bezzecchi et les deux ont terminé dans le top 5, ce qui leur a permis de décrocher un ticket pour la Q2. Le pilote du LCR Honda Takaaki Nakagami a quant à lui provoqué une deuxième chute de la journée en fin de course, ce qui a fait perdre à Brad Binder son meilleur temps au tour. Le pilote officiel Red Bull-KTM a ainsi été relégué de la quatrième à la douzième place - et donc en Q1.

Le pilote officiel Repsol Honda Joan Mir s'est ainsi étonnamment maintenu dans le top 10 derrière Viñales, Bagnaia, Quartararo et Zarco, tandis que Stefan Bradl a perdu 1,494 seconde en 20e position.

Résultats MotoGP des essais chronométrés, circuit de Buddh (22.9.) :

1. Marini, Ducati, 1:44,782 min

2. Martin, Ducati, + 0,008 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4. Marc Márquez, Honda, + 0,335

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6. Viñales, Aprilia, + 0,431

7. Bagnaia, Ducati, + 0,498

8. Quartararo, Yamaha, + 0,509

9. Zarco, Ducati, + 0,523

10. Mir, Honda, + 0,550

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12. Binder, KTM, + 0,757

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15. Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17. Oliveira, Aprilia, + 1,081

18. Miller, KTM, + 1,179

19. Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20. Bradl, Honda, + 1,494

21. Nakagami, Honda, + 1,528

22. Pirro, Ducati, + 1,791

Résultats MotoGP FP1, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,990 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,320

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5. Viñales, Aprilia, + 0,488

6. Zarco, Ducati, + 0,586

7. Marini, Ducati, + 0,619

8. Martin, Ducati, + 0,620

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10. Mir, Honda, + 0,815

11. Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12. Nakagami, Honda, + 0,976

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14. Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15. Bagnaia, Ducati, + 1,060

16. Miller, KTM, + 1,381

17. Oliveira, Aprilia, + 1,429

18. Pol Espargaró, KTM, + 1,490

19. Quartararo, Yamaha, + 1,524

20. Pirro, Ducati, 2,038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22. Bradl, Honda, + 2,755

Moto2, Buddh Circuit, temps combinés après FP2 (22.9.) :

1. Arbolino, Kalex, 1:52,105 min

2. Acosta, Kalex, + 0,065 sec

3. Ogura, Kalex, + 0,083

4. Vietti, Kalex, + 0,214

5. Chantra, Kalex, + 0,346

6. Gonzalez, Kalex, + 0,504

7. Dixon, Kalex, + 0,537

8. Salac, Kalex, + 0,610

9. Canet, Kalex, + 0,695

10. Ramirez, Kalex, + 0,717

11. Foggia, Kalex, + 0,807

12. Tulovic, Kalex, + 0,809

13. Guevara, Kalex, + 0,810

14. Lowes, Kalex, + 0,842

15e Garcia, Kalex, + 0,857