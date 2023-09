Primo giorno in India: Marini in testa, Marc Márquez quarto

La seconda sessione della MotoGP sul Buddh International Circuit, lungo 5,010 km, è iniziata solo alle 16.15 ora locale, in quanto i commissari hanno tardato ad arrivare per le sessioni FP2 perché non erano stati riforniti di acqua minerale in anticipo, nonostante il caldo. Nel tardo pomeriggio, anche a Greater Noida, non lontano da Delhi, le temperature hanno raggiunto i 33 gradi, aggravate dall'elevata umidità. La temperatura sull'asfalto era di 37 gradi.

All'inizio della sessione di prove, che è stata estesa a 70 minuti e che decide l'accesso diretto alla Q2, il pilota ufficiale Red Bull KTM Jack Miller è caduto alla curva 12, ma l'australiano è riuscito a proseguire.

Come nelle FP1, la zona di frenata davanti alla curva 1 si è rivelata insidiosa. Dopo 20 minuti, l'asso dell'Aprilia Aleix Espargaró ha fatto un giro nel letto di ghiaia, non per la prima volta e di gran lunga non l'unica in questa giornata.

Il primo tempo di 1'45" della sessione è stato ottenuto da Marco Bezzecchi dopo 25 minuti in 1'45.993", portando il pupillo della Mooney VR46 a meno di 0,003s dal suo record nelle FP1.

I problemi al cambio e alla trasmissione della Yamaha, che avevano ostacolato Fabio Quartararo due volte al mattino, sono stati risolti per la seconda sessione. Anche il Campione del Mondo 2021 si è rapidamente migliorato di otto decimi di secondo rispetto alle FP1, in cui aveva completato solo dieci giri. Il sostituto di Rins, Stefan Bradl, ha addirittura trovato quasi 1,7 secondi nella prima mezz'ora di prove cronometrate con la Honda del team LCR Castrol e si è così ritrovato al 16° posto.

A metà della sessione di 70 minuti, l'asso della Pramac-Ducati Jorge Martin ha conquistato il primo posto della classifica dei tempi in 1:45.672 min. Il suo collega di marca Luca Marini è arrivato a 0,093s da quel tempo di riferimento, ma è poi caduto pochi secondi dopo nella zona di fuga della curva 1. Il sostituto di Bastianini Michele Pirro ha subito una sorte simile nello stesso punto, rimanendo bloccato nella ghiaia.

A 17 minuti dalla fine, Maverick Viñales ha aperto il primo turno di inseguimento dei tempi con le gomme morbide posteriori con un 1'45.361". Successivamente, però, anche lui non è riuscito a frenare a sufficienza la sua Aprilia prima della prima curva.

A 13 minuti dalla fine è stato ancora una volta Bezzecchi a riprendere il comando in 1:45.246". All'inizio dell'ultima manche, Martin ha poi fatto il vuoto con un 1:44.790 sul nuovo circuito del GP con otto curve a destra e cinque a sinistra e un rettilineo di 1,2 km. Aleix Espargaró si è portato a 0,043 secondi da Martin, ma è stato Marini a stabilire il miglior tempo della giornata in 1'44.782".

Marc Márquez ha inseguito Bezzecchi, entrambi finiti nei primi cinque per guadagnarsi un biglietto per la Q2. Il pilota del Team LCR Honda Takaaki Nakagami, invece, ha fatto scattare le bandiere gialle con la sua seconda caduta della giornata nel finale, che ha fatto perdere a Brad Binder, tra gli altri, il suo giro più veloce. Questo ha relegato il pilota della Red Bull-KTM dal quarto al dodicesimo posto e quindi alla Q1.

Il pilota ufficiale Repsol Honda Joan Mir si è sorprendentemente piazzato nella top 10 dietro a Viñales, Bagnaia, Quartararo e Zarco, mentre Stefan Bradl è sceso di 1,494s al 20° posto.

Risultati MotoGP qualifiche, Buddh Circuit (22.9.):

1° Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2° Martin, Ducati, + 0,008 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4° Marc Márquez, Honda, + 0,335

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6° Viñales, Aprilia, + 0,431

7° Bagnaia, Ducati, + 0,498

8° Quartararo, Yamaha, + 0,509

9° Zarco, Ducati, + 0,523

10° Mir, Honda, + 0,550

11° Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12° Binder, KTM, + 0,757

13° Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14° Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15° Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17° Oliveira, Aprilia, + 1,081

18° Miller, KTM, + 1.179

19° Pol Espargaró, KTM, + 1.392

20° Bradl, Honda, + 1.494

21° Nakagami, Honda, + 1.528

22° Pirro, Ducati, + 1.791

Risultati MotoGP FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2° Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,320

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5° Viñales, Aprilia, + 0,488

6° Zarco, Ducati, + 0,586

7° Marini, Ducati, + 0,619

8° Martin, Ducati, + 0,620

9° Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10° Mir, Honda, + 0,815

11° Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12° Nakagami, Honda, + 0,976

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14° Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15° Bagnaia, Ducati, + 1.060

16° Miller, KTM, + 1.381

17° Oliveira, Aprilia, + 1.429

18° Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19° Quartararo, Yamaha, + 1.524

20° Pirro, Ducati, + 2.038

21° Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22° Bradl, Honda, + 2.755

Moto2, Buddh Circuit, tempi combinati dopo le FP2 (22.9.):

1° Arbolino, Kalex, 1:52.105 min.

2° Acosta, Kalex, + 0,065 sec.

3° Ogura, Kalex, + 0,083

4° Vietti, Kalex, + 0,214

5° Chantra, Kalex, + 0,346

6° Gonzalez, Kalex, + 0,504

7° Dixon, Kalex, + 0,537

8° Salac, Kalex, + 0,610

9° Canet, Kalex, + 0,695

10° Ramirez, Kalex, + 0,717

11° Foggia, Kalex, + 0,807

12° Tulovic, Kalex, + 0,809

13° Guevara, Kalex, + 0,810

14° Lowes, Kalex, + 0,842

15° Garcia, Kalex, + 0,857