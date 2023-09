Dia 1 na Índia: Marini na frente, Marc Márquez em quarto

Luca Marini (Mooney VR46 Racing) assinou o melhor tempo do dia no Circuito Internacional de Buddh, à frente do seu companheiro de Ducati Jorge Martin e do ás da Aprilia Aleix Espargaró. Stefan Bradl terminou a sexta-feira em 20º lugar.

A segunda sessão de MotoGP no Circuito Internacional de Buddh, com 5,010 quilómetros, só começou às 16h15 locais, uma vez que os marshals se atrasaram a chegar para as sessões FP2 por não lhes ter sido fornecida água mineral, apesar do calor. No final da tarde, as temperaturas em Greater Noida, não muito longe de Deli, também atingiram os 33 graus, agravadas pela elevada humidade. A temperatura no asfalto era de 37 graus.

No início da sessão de treinos livres, que foi prolongada para 70 minutos e que decide a entrada direta na Q2, o piloto de fábrica da Red Bull KTM, Jack Miller, despistou-se na curva 12, mas o australiano conseguiu continuar.

Tal como no FP1, a zona de travagem em frente à curva 1 revelou-se complicada. Após 20 minutos, o ás da Aprilia Aleix Espargaró deu uma volta na gravilha, não pela primeira vez e de longe não a única neste dia.

O primeiro tempo de 1m45s da sessão foi estabelecido por Marco Bezzecchi após 25 minutos, em 1m45,993s, colocando o protegido do Mooney VR46 a 0,003s do seu melhor tempo de FP1.

Os problemas de caixa de velocidades e transmissão da Yamaha, que prejudicaram Fabio Quartararo duas vezes durante a manhã, foram resolvidos para a segunda sessão. O Campeão do Mundo de 2021 também melhorou rapidamente em oito décimos de segundo em comparação com o FP1, no qual ele só completou dez voltas. O substituto de Rins, Stefan Bradl, chegou a encontrar quase 1,7 s na primeira meia hora do treino cronometrado na LCR Castrol Honda e, entretanto, estava em 16º lugar.

A meio da sessão de 70 minutos, o astro da Pramac-Ducati, Jorge Martin, ocupava a primeira posição da tabela de tempos com 1:45.672 min. O seu colega de marca Luca Marini ficou a 0,093s deste tempo de referência, mas caiu alguns segundos depois na zona de saída da curva 1. O substituto de Bastianini, Michele Pirro, sofreu um destino semelhante no mesmo ponto, ficando preso na gravilha.

A 17 minutos do fim, Maverick Viñales abriu a primeira ronda de tempos de perseguição com pneus traseiros macios com 1'45.361". Depois disso, no entanto, também ele não conseguiu travar suficientemente a sua Aprilia antes da curva 1.

A 13 minutos do final, foi novamente Bezzecchi que recuperou a liderança com 1:45.246 min. No início da última corrida, Martin conseguiu a marca seguinte com 1:44,790 minutos no novo circuito de GP com oito curvas à direita e cinco à esquerda e uma reta de 1,2 km. Aleix Espargaró chegou a estar a 0,043 segundos de Martin, mas foi Marini quem estabeleceu o melhor tempo do dia em 1m44,782s.

Marc Márquez perseguiu Bezzecchi, tendo ambos terminado entre os cinco primeiros para ganhar um bilhete para a Q2. O piloto da LCR Honda, Takaaki Nakagami, por outro lado, provocou bandeiras amarelas com a sua segunda queda do dia no final da corrida, o que fez com que Brad Binder, entre outros, perdesse a sua melhor volta. Isto relegou o piloto de fábrica da Red Bull-KTM do quarto para o décimo segundo lugar - e, portanto, para a Q1.

O piloto de fábrica da Repsol Honda, Joan Mir, ficou surpreendentemente entre os 10 primeiros, atrás de Viñales, Bagnaia, Quartararo e Zarco, enquanto Stefan Bradl ficou a 1,494s do 20º lugar.

Resultados da qualificação de MotoGP, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2º Martin, Ducati, + 0,008 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4º Marc Márquez, Honda, + 0,335

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6º Viñales, Aprilia, + 0,431

7º Bagnaia, Ducati, + 0,498

8º Quartararo, Yamaha, + 0,509

9º Zarco, Ducati, + 0,523

10º Mir, Honda, + 0,550

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12º Binder, KTM, + 0,757

13º Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14º Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15º Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17º Oliveira, Aprilia, + 1,081

18º Miller, KTM, + 1,179

19º Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20º Bradl, Honda, + 1,494

21º Nakagami, Honda, + 1,528

22º Pirro, Ducati, + 1,791

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0,139 seg

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0,619

8º Martin, Ducati, + 0,620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15º Bagnaia, Ducati, + 1,060

16º Miller, KTM, + 1,381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2,038

21º Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22º Bradl, Honda, + 2,755

Moto2, Buddh Circuit, tempos combinados após FP2 (22.9.):

1º Arbolino, Kalex, 1:52.105 min.

2º Acosta, Kalex, + 0,065 seg.

3º Ogura, Kalex, + 0,083

4º Vietti, Kalex, + 0,214

5º Chantra, Kalex, + 0,346

6º Gonzalez, Kalex, + 0,504

7º Dixon, Kalex, + 0,537

8º Salac, Kalex, + 0,610

9º Canet, Kalex, + 0,695

10º Ramirez, Kalex, + 0,717

11º Foggia, Kalex, + 0,807

12º Tulovic, Kalex, + 0.809

13º Guevara, Kalex, + 0.810

14º Lowes, Kalex, + 0,842

15º Garcia, Kalex, + 0.857