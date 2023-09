Stefan Bradl (Honda/20º): "Tengo que encontrar más velocidad".

Stefan Bradl remontó del 22º al 20º puesto en la sesión clasificatoria disputada el viernes por la tarde en la India a los mandos de la Honda RC213V del equipo LCR Honda Castrol de Lucio Cecchinello, recortando a casi la mitad la diferencia con el mejor tiempo de Luca Marini. "Ha sido un día bastante exigente, ya que dos veces 70 minutos en estas condiciones es bastante", describió el bávaro tras su actuación en el GP IndianOil en el Circuito Internacional de Buddh, donde sustituye al ganador del GP de Texas, el español Alex Rins, así como en Motegi/Japón (1 de octubre).

"En primer lugar, todos los pilotos han tenido que conocer este nuevo circuito, que ha sido intenso, porque la pista revela puntos de frenada a los que se llega a muy alta velocidad. No ha sido tan fácil conseguir las referencias adecuadas allí. En la curva 1, me costaba encontrar el punto de frenada adecuado. Porque el límite es súper estrecho allí... Si frenas un carril demasiado tarde, tienes que salirte mucho. También había que acostumbrarse primero a los neumáticos disponibles. La superficie estaba un poco sucia, nos lo esperábamos".

"En general, ahora se trata de encontrar más velocidad para el sábado", añadió Bradl. "En general, hay que decir que la instalación aquí está bien. No teníamos grandes esperanzas. Pero hasta ahora todo está bien".

El Repsol Honda ha metido a Marc Márquez y Joan Mir directamente en la Q2. ¿Se adapta bien la Honda a esta pista?

Bradl: "Sí, yo también estoy un poco sorprendido. Me alegro por ellos, por supuesto. Tenemos que comprobar los datos y ver qué han hecho. Porque empezamos con una puesta a punto básica que utilicé en Assen hace unos meses. Además, he vuelto a una puesta a punto completamente diferente que no había pilotado en mucho tiempo. Por la mañana tampoco fue fácil acostumbrarse a la nueva pista y al mismo tiempo encontrar confianza en esta nueva configuración. Por la tarde me adapté mejor. Las cosas fueron un poco mejor entonces. Pero cuando vas tan retrasado por la mañana, es difícil recuperarse. Ahora haremos todo lo posible para sacar el máximo mañana y progresar un poco".

Resultados MotoGP clasificación, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Marini, Ducati, 1'44.782 min.

2º Martin, Ducati, + 0.008 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.051

4º Marc Márquez, Honda, + 0.335

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.420

6º Viñales, Aprilia, + 0.431

7º Bagnaia, Ducati, + 0.498

8º Quartararo, Yamaha, + 0.509

9º Zarco, Ducati, + 0.523

10º Mir, Honda, + 0.550

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0.624

12º Binder, KTM, + 0.757

13º Alex Márquez, Ducati, + 0.768

14º Morbidelli, Yamaha, + 0.794

15º Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.930

17º Oliveira, Aprilia, + 1.081

18º Miller, KTM, + 1.179

19º Pol Espargaró, KTM, + 1.392

20º Bradl, Honda, + 1.494

21º Nakagami, Honda, + 1.528

22º Pirro, Ducati, + 1.791

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0.139 seg.

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0.619

8º Martin, Ducati, + 0.620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1.207

15º Bagnaia, Ducati, + 1.060

16º Miller, KTM, + 1.381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2.038

21º Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22º Bradl, Honda, + 2.755

Moto2, Circuito de Buddh, tiempos combinados tras la FP2 (22.9.):

1º Arbolino, Kalex, 1:52.105 min.

2º Acosta, Kalex, + 0.065 seg.

3º Ogura, Kalex, + 0.083

4º Vietti, Kalex, + 0,214

5º Chantra, Kalex, + 0,346

6º González, Kalex, + 0,504

7º Dixon, Kalex, + 0,537

8º Salac, Kalex, + 0,610

9º Canet, Kalex, + 0,695

10º Ramírez, Kalex, + 0,717

11º Foggia, Kalex, + 0,807

12º Tulovic, Kalex, + 0,809

13º Guevara, Kalex, + 0,810

14º Lowes, Kalex, + 0,842

15º García, Kalex, + 0,857