Stefan Bradl (Honda/20e) : "Nous devons trouver plus de vitesse".

Stefan Bradl est passé de la 22ème à la 20ème place lors de la séance d'essais chronométrés disputée vendredi après-midi en Inde au guidon de la Honda RC213V du LCR Honda Castrol Team de Lucio Cecchinello, réduisant ainsi de près de moitié l'écart qui le séparait du meilleur temps réalisé par Luca Marini. "C'était une journée assez exigeante, car deux fois 70 minutes dans ces conditions, c'est beaucoup", a décrit le Bavarois après sa prestation au GP IndianOil sur le circuit international de Buddh, où le Bavarois remplace le vainqueur espagnol du GP du Texas Alex Rins - comme à Motegi/Japon (1er octobre).

"Tout d'abord, chaque pilote a dû apprendre à connaître ce nouveau circuit, ce qui a été intense, car la piste révèle des points de freinage que l'on atteint à très grande vitesse. Il n'a pas été facile d'y trouver les bonnes références. Pour le virage 1, j'ai eu du mal à trouver le bon point de freinage. Parce que la limite y est super étroite... Si tu freines juste un peu trop tard, tu dois aller loin. Il fallait aussi d'abord s'habituer aux pneus disponibles. Le revêtement était un peu sale, nous nous y attendions".

"Globalement, il s'agit maintenant de trouver plus de vitesse pour le samedi", a complété Bradl. "Dans l'ensemble, il faut dire que les installations ici sont correctes. Nous n'avions pas d'énormes espoirs. Mais jusqu'à présent, tout va bien".

Repsol-Honda a placé Marc Márquez et Joan Mir directement en Q2. La Honda s'adapte-t-elle plutôt bien à ce circuit ?

Bradl : "Oui, je suis aussi un peu surpris. Je suis bien sûr heureux pour eux deux. Nous devons vérifier les données et voir ce qu'ils ont fait. Car nous sommes partis avec un set-up de base que j'avais utilisé à Assen il y a quelques mois. De plus, je suis revenu sur une configuration très différente, que je n'avais pas utilisée depuis longtemps. En outre, le matin, il n'a pas été facile de se familiariser avec la nouvelle piste et, en même temps, de prendre confiance dans cette nouvelle configuration. L'après-midi, je me suis mieux adapté. Cela s'est un peu mieux passé. Mais quand on accuse un tel retard le matin, il est difficile de le rattraper. Maintenant, nous allons tout faire pour en tirer le meilleur demain et progresser un peu".

Résultats MotoGP Essais chronométrés, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Marini, Ducati, 1:44,782 min

2. Martin, Ducati, + 0,008 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4. Marc Márquez, Honda, + 0,335

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6. Viñales, Aprilia, + 0,431

7. Bagnaia, Ducati, + 0,498

8. Quartararo, Yamaha, + 0,509

9. Zarco, Ducati, + 0,523

10. Mir, Honda, + 0,550

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12. Binder, KTM, + 0,757

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15. Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17. Oliveira, Aprilia, + 1,081

18. Miller, KTM, + 1,179

19. Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20. Bradl, Honda, + 1,494

21. Nakagami, Honda, + 1,528

22. Pirro, Ducati, + 1,791

Résultats MotoGP FP1, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,990 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,320

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5. Viñales, Aprilia, + 0,488

6. Zarco, Ducati, + 0,586

7. Marini, Ducati, + 0,619

8. Martin, Ducati, + 0,620

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10. Mir, Honda, + 0,815

11. Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12. Nakagami, Honda, + 0,976

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14. Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15. Bagnaia, Ducati, + 1,060

16. Miller, KTM, + 1,381

17. Oliveira, Aprilia, + 1,429

18. Pol Espargaró, KTM, + 1,490

19. Quartararo, Yamaha, + 1,524

20. Pirro, Ducati, 2,038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22. Bradl, Honda, + 2,755

Moto2, Buddh Circuit, temps combinés après FP2 (22.9.) :

1. Arbolino, Kalex, 1:52,105 min

2. Acosta, Kalex, + 0,065 sec

3. Ogura, Kalex, + 0,083

4. Vietti, Kalex, + 0,214

5. Chantra, Kalex, + 0,346

6. Gonzalez, Kalex, + 0,504

7. Dixon, Kalex, + 0,537

8. Salac, Kalex, + 0,610

9. Canet, Kalex, + 0,695

10. Ramirez, Kalex, + 0,717

11. Foggia, Kalex, + 0,807

12. Tulovic, Kalex, + 0,809

13. Guevara, Kalex, + 0,810

14. Lowes, Kalex, + 0,842

15e Garcia, Kalex, + 0,857