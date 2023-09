Stefan Bradl (Honda/20°): "Devo trovare più velocità".

Stefan Bradl utilizza un telaio Kalex per la prima volta in tre mesi in India e ha faticato a partire venerdì.

Stefan Bradl è passato dal 22° al 20° posto nelle qualifiche di venerdì pomeriggio in India, in sella alla Honda RC213V del team LCR Honda Castrol di Lucio Cecchinello, riducendo a quasi la metà il distacco dal miglior tempo di Luca Marini. "È stata una giornata piuttosto impegnativa, perché due volte 70 minuti in queste condizioni sono davvero tanti", ha descritto il bavarese dopo la sua prestazione al GP IndianOil al Buddh International Circuit, dove sostituisce il vincitore del GP del Texas, lo spagnolo Alex Rins, e a Motegi/Giappone (1 ottobre).

"Prima di tutto, ogni pilota ha dovuto prendere confidenza con questo nuovo circuito, che è stato intenso perché la pista rivela punti di frenata che si raggiungono ad altissima velocità. Non è stato facile trovare i giusti riferimenti. Per la curva 1, ho faticato a trovare il giusto punto di frenata. Il limite è molto stretto... Se si frena con una corsia di ritardo, si deve uscire di molto. Inoltre, bisognava prima abituarsi agli pneumatici disponibili. La superficie era un po' sporca, ce lo aspettavamo".

"In generale, ora si tratta di trovare più velocità per sabato", ha aggiunto Bradl. "Nel complesso, bisogna dire che la struttura qui è ok. Non avevamo grandi speranze. Ma per ora è tutto ok".

Repsol Honda ha portato Marc Márquez e Joan Mir direttamente in Q2. La Honda si adatta bene a questa pista?

Bradl: "Sì, sono anche un po' sorpreso. Sono contento per loro, ovviamente. Dobbiamo controllare i dati e vedere cosa hanno fatto. Abbiamo iniziato con un set-up di base che ho usato ad Assen qualche mese fa. Inoltre, sono tornato a un assetto completamente diverso che non usavo da molto tempo. Anche al mattino non è stato facile abituarsi alla nuova pista e allo stesso tempo trovare fiducia in questa nuova configurazione. Nel pomeriggio mi sono adattato meglio. Le cose sono andate un po' meglio. Ma quando si è così indietro al mattino, è difficile recuperare. Ora faremo di tutto per ottenere il meglio domani e fare dei progressi".

Risultati MotoGP qualifiche, Buddh Circuit (22.9.):

1° Marini, Ducati, 1'44.782 min.

2° Martin, Ducati, + 0,008 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4° Marc Márquez, Honda, + 0,335

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6° Viñales, Aprilia, + 0,431

7° Bagnaia, Ducati, + 0,498

8° Quartararo, Yamaha, + 0,509

9° Zarco, Ducati, + 0,523

10° Mir, Honda, + 0,550

11° Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12° Binder, KTM, + 0,757

13° Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14° Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15° Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17° Oliveira, Aprilia, + 1,081

18° Miller, KTM, + 1.179

19° Pol Espargaró, KTM, + 1.392

20° Bradl, Honda, + 1.494

21° Nakagami, Honda, + 1.528

22° Pirro, Ducati, + 1.791

Risultati MotoGP FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2° Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,320

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5° Viñales, Aprilia, + 0,488

6° Zarco, Ducati, + 0,586

7° Marini, Ducati, + 0,619

8° Martin, Ducati, + 0,620

9° Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10° Mir, Honda, + 0,815

11° Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12° Nakagami, Honda, + 0,976

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14° Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15° Bagnaia, Ducati, + 1.060

16° Miller, KTM, + 1.381

17° Oliveira, Aprilia, + 1.429

18° Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19° Quartararo, Yamaha, + 1.524

20° Pirro, Ducati, + 2.038

21° Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22° Bradl, Honda, + 2.755

Moto2, Buddh Circuit, tempi combinati dopo le FP2 (22.9.):

1° Arbolino, Kalex, 1:52.105 min.

2° Acosta, Kalex, + 0,065 sec.

3° Ogura, Kalex, + 0,083

4° Vietti, Kalex, + 0,214

5° Chantra, Kalex, + 0,346

6° Gonzalez, Kalex, + 0,504

7° Dixon, Kalex, + 0,537

8° Salac, Kalex, + 0,610

9° Canet, Kalex, + 0,695

10° Ramirez, Kalex, + 0,717

11° Foggia, Kalex, + 0,807

12° Tulovic, Kalex, + 0,809

13° Guevara, Kalex, + 0,810

14° Lowes, Kalex, + 0,842

15° Garcia, Kalex, + 0,857