Stefan Bradl (Honda/20º): "Tenho de encontrar mais velocidade".

Stefan Bradl passou de 22º para 20º na qualificação de sexta-feira à tarde na Índia com a Honda RC213V da equipa LCR Honda Castrol de Lucio Cecchinello, reduzindo para quase metade a diferença para o melhor tempo de Luca Marini. "Foi um dia bastante exigente, pois duas vezes 70 minutos nestas condições é muito", descreveu o bávaro após a sua prestação no GP IndianOil no Circuito Internacional de Buddh, onde substitui o vencedor do GP do Texas, o espanhol Alex Rins, bem como em Motegi/Japão (1 de outubro).

"Antes de mais, todos os pilotos tiveram de conhecer este novo circuito, o que foi intenso, porque a pista revela pontos de travagem que se atingem a uma velocidade muito elevada. Não foi assim tão fácil obter as referências correctas. Na Curva 1, tive dificuldade em encontrar o ponto de travagem certo. Porque o limite é super estreito... Se travarmos apenas uma faixa demasiado tarde, temos de sair muito para fora. Também tivemos de nos habituar primeiro aos pneus disponíveis. A superfície estava um pouco suja, já estávamos à espera disso."

"No geral, agora é preciso encontrar mais velocidade para sábado", acrescentou Bradl. "No geral, temos de dizer que as instalações aqui são boas. Não tínhamos grandes esperanças. Mas até agora está tudo bem."

A Repsol Honda colocou Marc Márquez e Joan Mir diretamente na Q2. A Honda adapta-se bem a esta pista?

Bradl: "Sim, também estou um pouco surpreendido. Estou contente por eles, claro. Temos de verificar os dados e ver o que eles fizeram. Porque começámos com uma configuração básica que utilizei em Assen há alguns meses. Além disso, estou de volta com uma configuração completamente diferente, que já não utilizava há muito tempo. De manhã também não foi fácil habituar-me à nova pista e, ao mesmo tempo, ganhar confiança nesta nova configuração. À tarde, adaptei-me melhor. Nessa altura, as coisas correram um pouco melhor. Mas quando se está tão atrasado de manhã, é difícil compensar. Agora vamos fazer tudo para tirar o melhor partido amanhã e fazer alguns progressos."

Resultados da qualificação de MotoGP, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Marini, Ducati, 1'44.782 min.

2º Martin, Ducati, + 0,008 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4º Marc Márquez, Honda, + 0,335

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6º Viñales, Aprilia, + 0,431

7º Bagnaia, Ducati, + 0,498

8º Quartararo, Yamaha, + 0,509

9º Zarco, Ducati, + 0,523

10º Mir, Honda, + 0,550

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12º Binder, KTM, + 0,757

13º Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14º Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15º Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17º Oliveira, Aprilia, + 1,081

18º Miller, KTM, + 1,179

19º Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20º Bradl, Honda, + 1,494

21º Nakagami, Honda, + 1,528

22º Pirro, Ducati, + 1,791

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0,139 seg

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0,619

8º Martin, Ducati, + 0,620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15º Bagnaia, Ducati, + 1,060

16º Miller, KTM, + 1,381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2,038

21º Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22º Bradl, Honda, + 2,755

Moto2, Buddh Circuit, tempos combinados após FP2 (22.9.):

1º Arbolino, Kalex, 1:52.105 min.

2º Acosta, Kalex, + 0,065 seg.

3º Ogura, Kalex, + 0,083

4º Vietti, Kalex, + 0,214

5º Chantra, Kalex, + 0,346

6º Gonzalez, Kalex, + 0,504

7º Dixon, Kalex, + 0,537

8º Salac, Kalex, + 0,610

9º Canet, Kalex, + 0,695

10º Ramirez, Kalex, + 0,717

11º Foggia, Kalex, + 0,807

12º Tulovic, Kalex, + 0.809

13º Guevara, Kalex, + 0.810

14º Lowes, Kalex, + 0,842

15º Garcia, Kalex, + 0.857