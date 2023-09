Luca Marini (1º): "Los equipos de fábrica darán el paso".

Luca Marini terminó el viernes el primer GP de India de la historia de MotoGP en primera posición, pero el piloto de Ducati del Mooney VR46 Racing Team advierte de la mayor importancia del sábado y de la sesión clasificatoria en particular.

"Fue una muy mala decisión hacer las entrevistas con el traje de cuero. Estoy sudando más ahora que en la pista", abrió Luca Marini su ronda de prensa poco después de las 18.00 hora local del viernes en Greater Noida. Pero aparte de eso - y de una caída en la grava de la curva 1 - el debut en MotoGP del Circuito Internacional de Buddh fue bien para el italiano de 26 años, con el mejor tiempo del día.

"Ha sido un día positivo para mí, como habéis podido comprobar", ha confirmado Marini. "Las sensaciones de esta mañana han sido especialmente agradables, ya en las primeras vueltas. Me he sentido muy fuerte y rápido desde el principio. Hicimos un buen trabajo el jueves con la inspección de la pista. Intentamos analizar las trazadas y entender los puntos de frenada. Funcionó muy bien. Luego trabajamos en la electrónica porque es lo primero con lo que tienes que ser muy preciso cuando llegas a un circuito nuevo. También ha ido bien".

Sin embargo, es en la parte electrónica donde el piloto de Ducati GP22 y su equipo Mooney VR46 tendrían que seguir trabajando para mejorar el rendimiento de cara al sábado. "Espero que mañana todos los equipos de fábrica den un gran paso", explicó Marini. "Con todos los ingenieros y con más gente trabajando para ellos, seguro que darán un paso adelante. Así que tenemos que ser inteligentes y analizar bien los datos para ver si puedo hacer algo diferente como piloto en comparación con los otros pilotos de Ducati. Tenemos muchos datos, así que es genial estar en una Ducati. Con otros siete pilotos, seguro que en cada curva hay al menos un piloto que hace algo mejor. Ese es nuestro punto fuerte".

Básicamente, las pistas desconocidas como el BIC de 5,01 km le sientan bien al subcampeón de Moto2 en 2020, y no sólo porque se considere un analista y un manitas. "Simplemente tengo un buen instinto allí. También recuerdo que fui el más rápido en el primer test en Indonesia. Me adapto muy bien a las cosas nuevas. Eso es genial, pero también sé que no es suficiente. Porque mañana todo el mundo mejorará. Así que tenemos que estar concentrados. La calificación va a ser dura y es la clave para hacer una buena carrera", sabe el séptimo clasificado del WRC.

"Si persigues a otra moto con estas altas temperaturas, se acabó tu carrera", teme Marini. No sólo se refiere a las dificultades habituales con la presión del aire en el neumático delantero. "También se trata de la temperatura del motor y de los frenos. Hoy ha sido extraño, hacía mucho frío fuera al final, porque el segundo entrenamiento ha terminado muy tarde. Pero la carrera empieza a las 15.30, las temperaturas son muy diferentes".

"Supongo que será muy difícil cuando sigas a otro piloto, especialmente con esas fases de frenada tan duras. En la curva 1, por ejemplo, todo el mundo se fue largo, yo también", admitió el piloto más rápido del día. "Si sigues a otra moto, va a ser aún más difícil frenar tu moto".

