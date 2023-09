Luca Marini (1er) : "Les équipes d'usine vont franchir le pas".

Luca Marini a terminé la journée de vendredi à la première place du premier GP d'Inde de l'histoire du MotoGP, mais le pilote Ducati du Mooney VR46 Racing Team met en garde contre l'importance accrue de la journée de samedi et plus particulièrement des qualifications.

"C'était une très mauvaise décision de faire les interviews en combinaison de cuir. Je transpire plus maintenant que sur la piste", a déclaré Luca Marini en ouvrant son tour de presse vendredi peu après 18 heures, heure locale, à Greater Noida. Mis à part cela - et une chute dans le bac à gravier du virage 1 - la première MotoGP du Buddh International Circuit s'est toutefois déroulée de manière réjouissante pour l'Italien de 26 ans, qui a réalisé le meilleur temps de la journée.

"C'était une journée positive pour moi, comme on pouvait le voir", a confirmé Marini. "Les sensations étaient particulièrement bonnes ce matin, dès les premiers tours. J'étais vraiment fort et rapide dès le début. Nous avons fait un bon travail jeudi lors de la reconnaissance de la piste. Nous avons essayé d'analyser les lignes et de comprendre les points de freinage. Cela a très bien fonctionné. Ensuite, nous avons travaillé sur l'électronique, car c'est la première chose pour laquelle il faut être très précis quand on arrive sur un nouveau circuit. Ça aussi, ça allait".

Mais c'est justement du côté de l'électronique que le pilote Ducati GP22 et son équipe Mooney-VR46 devraient continuer à travailler en vue de samedi, afin d'améliorer les performances. "Je pense que demain, tous les teams d'usine feront un grand pas en avant", a expliqué Marini. "Avec tous les ingénieurs et plus de personnes travaillant pour eux, ils vont certainement faire un pas. Nous devons donc être intelligents et bien analyser les données pour voir si je peux faire quelque chose de différent en termes de pilotage par rapport aux autres pilotes Ducati. Nous disposons de beaucoup de données, c'est donc formidable d'être au guidon d'une Ducati. Avec sept autres pilotes, il y a certainement pour chaque virage au moins un pilote qui fait quelque chose de mieux. C'est notre force".

En principe, les circuits inconnus comme le BIC de 5,01 km conviennent au vice-champion du monde Moto2 de 2020 - et pas seulement parce qu'il est considéré comme un analyste et un bricoleur. "J'ai tout simplement un bon instinct à ce sujet. Je me souviens aussi que j'étais le plus rapide lors du premier test en Indonésie. Je sais très bien m'adapter à de nouvelles choses. C'est génial, mais je sais aussi que ce n'est pas suffisant. Car demain, tout le monde va s'améliorer. Nous devons donc rester concentrés. Les qualifications seront difficiles et c'est la clé pour montrer une bonne course", sait le septième du championnat.

"Si vous suivez une autre moto par ces températures élevées, votre course est terminée", craint Marini. Il ne fait pas seulement référence aux difficultés habituelles liées à la pression du pneu avant. "Il s'agit aussi de la température du moteur et des freins. Aujourd'hui, c'était bizarre, il faisait relativement frais dehors à la fin, parce que la deuxième séance d'essais s'est terminée très tard. Mais la course commence à 15h30, les températures sont alors très différentes".

"Je pense qu'il sera très difficile de suivre un autre pilote, surtout avec ces phases de freinage très dures. Dans le virage 1 par exemple, tout le monde est allé loin, moi aussi", a fait remarquer le plus rapide du jour. "Si vous suivez une autre moto, il sera encore plus difficile de ralentir votre moto".

Résultats MotoGP des essais chronométrés, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Marini, Ducati, 1:44,782 min

2. Martin, Ducati, + 0,008 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4. Marc Márquez, Honda, + 0,335

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6. Viñales, Aprilia, + 0,431

Résultats MotoGP FP1, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,990 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec

