Luca Marini (1°): "I team Factory faranno un passo avanti".

"È stata una pessima decisione fare le interviste con la tuta di pelle. Sto sudando più ora che in pista", ha esordito Luca Marini nel suo incontro con la stampa poco dopo le 18:00 ora locale a Greater Noida, venerdì. Ma a parte questo - e una caduta nella ghiaia alla curva 1 - il debutto in MotoGP al Buddh International Circuit è andato bene per il 26enne italiano, che ha ottenuto il miglior tempo della giornata.

"È stata una giornata positiva per me, come avete potuto vedere", ha confermato Marini. "Il feeling di questa mattina era particolarmente piacevole, già nei primi giri. Ero davvero forte e veloce fin dall'inizio. Giovedì abbiamo fatto un buon lavoro con l'ispezione della pista. Abbiamo cercato di analizzare le linee e di capire i punti di frenata. Ha funzionato molto bene. Poi abbiamo lavorato sull'elettronica, perché è la prima cosa con cui bisogna essere molto precisi quando si arriva su una nuova pista. Anche questo è andato bene".

È proprio sull'elettronica, tuttavia, che il pilota della Ducati GP22 e il suo equipaggio Mooney VR46 dovranno lavorare ulteriormente per migliorare le prestazioni in vista di sabato. "Mi aspetto che domani tutte le squadre ufficiali facciano un grande passo avanti", ha spiegato Marini. "Con tutti gli ingegneri e con più persone che lavorano per loro, faranno sicuramente un passo avanti. Quindi dobbiamo essere intelligenti e analizzare bene i dati per vedere se posso fare qualcosa di diverso rispetto agli altri piloti Ducati. Abbiamo molti dati, quindi è fantastico essere in sella a una Ducati. Con altri sette piloti, c'è sicuramente almeno un pilota per ogni curva che fa qualcosa di meglio. Questa è la nostra forza".

In sostanza, i tracciati sconosciuti come i 5,01 km del BIC si adattano al secondo classificato della Moto2 2020, e non solo perché è considerato un analista e uno sperimentatore. "Ho un buon istinto in quel circuito. Ricordo anche di essere stato il più veloce nel primo test in Indonesia. Riesco ad adattarmi molto bene alle novità. È fantastico, ma so anche che non è sufficiente. Perché domani tutti miglioreranno. Quindi dobbiamo essere concentrati. Le qualifiche saranno difficili e sono la chiave per fare una buona gara", ha dichiarato il settimo classificato del WRC.

"Se insegui un'altra moto con queste temperature elevate, la tua gara è finita", teme Marini. Non si riferisce solo alle solite difficoltà con la pressione dell'aria nel pneumatico anteriore. "Si tratta anche della temperatura del motore e dei freni. Oggi è stato strano, alla fine faceva veramente fresco perché le seconde prove sono finite molto tardi. Ma la gara inizia alle 15.30 e le temperature sono molto diverse".

"Mi aspetto che sia molto difficile seguire un altro pilota, soprattutto nelle fasi di frenata più brusche. Alla curva 1, ad esempio, tutti sono andati larghi, anche io", ha ammesso il pilota più veloce della giornata. "Se segui un'altra moto, sarà ancora più difficile rallentare la tua moto".

Risultati MotoGP qualifiche, Buddh Circuit (22.9.):

1° Marini, Ducati, 1'44.782 min.

2° Martin, Ducati, + 0,008 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4° Marc Márquez, Honda, + 0,335

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6° Viñales, Aprilia, + 0,431

7° Bagnaia, Ducati, + 0,498

8° Quartararo, Yamaha, + 0,509

9° Zarco, Ducati, + 0,523

10° Mir, Honda, + 0,550

11° Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12° Binder, KTM, + 0,757

13° Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14° Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15° Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17° Oliveira, Aprilia, + 1,081

18° Miller, KTM, + 1.179

19° Pol Espargaró, KTM, + 1.392

20° Bradl, Honda, + 1.494

21° Nakagami, Honda, + 1.528

22° Pirro, Ducati, + 1.791

Risultati MotoGP FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2° Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,320

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5° Viñales, Aprilia, + 0,488

6° Zarco, Ducati, + 0,586

7° Marini, Ducati, + 0,619

8° Martin, Ducati, + 0,620

9° Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10° Mir, Honda, + 0,815

11° Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12° Nakagami, Honda, + 0,976

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14° Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15° Bagnaia, Ducati, + 1.060

16° Miller, KTM, + 1.381

17° Oliveira, Aprilia, + 1.429

18° Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19° Quartararo, Yamaha, + 1.524

20° Pirro, Ducati, + 2.038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22. Bradl, Honda, + 2.755