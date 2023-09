Luca Marini (1º): "As equipas de fábrica vão dar um passo em frente".

Luca Marini terminou o primeiro GP da Índia da história do MotoGP na sexta-feira em primeiro lugar, mas o piloto da Ducati da Mooney VR46 Racing Team alerta para a maior importância do sábado e da qualificação em particular.

"Foi uma péssima decisão dar as entrevistas com o fato de cabedal. Estou a suar mais agora do que na pista," Luca Marini abriu a ronda de imprensa pouco depois das 18 horas locais em Greater Noida, na sexta-feira. Mas, à exceção disso - e de uma queda na gravilha na curva 1 - a estreia do italiano de 26 anos no Circuito Internacional de Buddh no MotoGP correu bem para o piloto com o melhor tempo do dia.

"Foi um dia positivo para mim, como se pode ver," confirmou Marini. "A sensação desta manhã foi especialmente agradável, já nas primeiras voltas. Fui muito forte e rápido desde o início. Fizemos um bom trabalho na quinta-feira com a inspeção da pista. Tentámos analisar as linhas e perceber os pontos de travagem. Isso funcionou muito bem. Depois trabalhámos na eletrónica, porque é a primeira coisa em que temos de ser muito precisos quando chegamos a uma nova pista. Também correu bem."

É na parte eletrónica, contudo, que o piloto da Ducati GP22 e a sua equipa Mooney VR46 precisam de trabalhar mais para melhorar o desempenho antes de sábado. "Espero que amanhã todas as equipas de fábrica dêem um grande passo", explicou Marini. "Com todos os engenheiros e com mais pessoas a trabalhar para elas, vão definitivamente dar um passo em frente. Por isso temos de ser inteligentes e analisar bem os dados para ver se posso fazer algo diferente em termos de pilotagem em comparação com os outros pilotos da Ducati. Temos muitos dados, por isso é ótimo estar numa Ducati. Com mais sete pilotos, há pelo menos um piloto em cada curva que faz algo melhor. É esse o nosso ponto forte".

Basicamente, pistas desconhecidas como os 5,01 km do BIC são adequadas para o vice-campeão de Moto2 de 2020 - e não apenas porque ele é considerado um analista e um consertador. "Eu tenho um bom instinto lá. Também me lembro de ter sido o mais rápido no primeiro teste na Indonésia. Consigo adaptar-me muito bem a coisas novas. Isso é ótimo, mas também sei que não é suficiente. Porque amanhã toda a gente vai melhorar. Por isso, temos de estar concentrados. A qualificação vai ser dura e é a chave para fazer uma boa corrida", sabe o sétimo classificado do WRC.

"Se perseguirmos outra mota com estas temperaturas elevadas, a nossa corrida acaba", teme Marini. Ele não se refere apenas às dificuldades habituais com a pressão de ar no pneu dianteiro. "Também tem a ver com a temperatura do motor e dos travões. Hoje foi estranho, estava realmente fresco lá fora no final, porque o segundo treino terminou muito tarde. Mas a corrida começa às 15h30, as temperaturas são bastante diferentes."

"Espero que seja muito difícil quando se segue outro piloto, especialmente com aquelas fases de travagem difíceis. Na curva 1, por exemplo, toda a gente ficou de fora, eu também", admitiu o piloto mais rápido do dia. "Se estiveres a seguir outra moto, vai ser ainda mais difícil abrandar a tua moto."

