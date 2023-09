Brad Binder (KTM/12º): "Es una pista atractiva"

Brad Binder, por lo demás tan constante y fiable, se estrelló en las dos últimas carreras dominicales, en Barcelona y Misano. En Italia, al menos consiguió continuar y salvar dos valiosos puntos para situarse 14º. Pero en la clasificación del Campeonato del Mundo, el bicampeón de la temporada Aleix Espargaró se le ha acercado hasta 13 puntos.

Binder, sin embargo, ha logrado el tercer puesto en la primera sesión de entrenamientos de hoy en el Circuito Internacional de Buddh, de 5,01 km (con ocho curvas a derechas y cinco a izquierdas). En la segunda sesión de entrenamientos, en la que los 10 primeros pasaban directamente a la Q2 en solitario, fue cuarto en meta, pero ese tiempo se anuló porque se logró tras la caída de Nakagami con bandera amarilla.

"Ha sido un primer día fresco y bastante interesante aquí", resumió el sudafricano. "Este circuito es especial, es impresionante. Hoy lo he disfrutado. Pero el día no empezó de la mejor manera porque me caí en la quinta vuelta de la mañana, cuando me fui a la grava en la primera curva. Había elegido un punto en la grava como referencia para frenar. Pero cuando llegué allí una vuelta más tarde, ya no estaba... así que perdí mi punto de frenada por un kilómetro y medio", comentó riendo el piloto oficial de Red Bull KTM. "Por suerte sólo volqué inofensivamente en la grava".

"Al menos terminé bien la primera sesión. Por la tarde, las condiciones eran un poco complicadas al principio porque uno de los neumáticos que montamos tenía cero agarre. Al principio no entendíamos lo que estaba pasando. Estábamos ante un rompecabezas. Luego montamos otro neumático. Me siento bien. Por desgracia, mi mejor vuelta se anuló por la bandera amarilla, de lo contrario habría pasado directamente a la Q2. Pero eso no se puede cambiar; tenemos que aceptarlo".

Pero al parecer hubo problemas con la información dada a los pilotos. "Nos informaron de la bandera amarilla, pero el comisario nunca levantó el aviso", se lamentó Brad. "Dirección de Carrera siguió sin devolverme mi mejor tiempo por vuelta".

¿Qué es lo que más le gusta a Brad Binder de esta pista diseñada por el ingeniero Hermann Tilke? "En primer lugar, es diferente a todos los demás circuitos de GP, es variado. No sé si es diferente o simplemente nuevo para nosotros... Si te fijas en Jerez, por ejemplo, hemos dado un millón de vueltas allí. En Valencia también un millón. Cuando llegamos a un circuito nuevo, lo nuevo siempre mola. He disfrutado mucho hoy. Ha sido entretenido. Aquí hay algunas partes complicadas. Si te pasas medio metro o un metro en el punto de frenada, te van a llevar muy lejos. Aquí hay que ser preciso. Creo que es un circuito agradable".