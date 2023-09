Brad Binder (KTM/12e) : "C'est une piste attractive"

D'habitude si constant et fiable, Brad Binder a chuté lors des deux dernières courses dominicales, à Barcelone et à Misano. En Italie, il a tout de même pu continuer et sauver deux précieux points pour la 14e place. Mais au classement du championnat du monde, Aleix Espargaró, double vainqueur de la saison, s'est rapproché de lui à 13 points.

Binder a toutefois réussi à se classer troisième aujourd'hui lors de la première séance d'essais sur le circuit international de Buddh, long de 5,01 km (avec huit virages à droite et cinq virages à gauche). Lors de la deuxième séance d'essais, où le top 10 accédait directement à la Q2, il s'est classé quatrième à l'arrivée, mais ce temps a été annulé car il avait été réalisé après le crash de Nakagami sous drapeau jaune.

"C'était une première journée cool et plutôt intéressante ici", résumait le Sud-Africain. "Ce circuit est spécial, il est impressionnant. Je l'ai apprécié aujourd'hui. Mais la journée n'a pas commencé de manière idéale, car j'ai chuté dès le cinquième tour de la matinée, lorsque j'ai pris le premier virage dans le gravier. J'avais choisi un point dans le gravier comme point de référence pour mon freinage. Mais quand j'y suis arrivé un tour plus tard, il avait disparu... j'ai donc raté mon point de freinage d'environ un kilomètre", a déclaré en riant le pilote d'usine Red Bull-KTM. "Heureusement, je n'ai fait qu'un tonneau inoffensif dans le gravier".

"Au moins, j'ai bien terminé la première séance. L'après-midi, les conditions étaient un peu délicates au début, car l'un des pneus que nous avions montés n'avait aucune adhérence. Au début, nous n'avons pas compris ce qui se passait. Nous étions face à une énigme. Et puis nous avons pris un autre pneu. Je me suis senti bien. Malheureusement, mon meilleur tour a été annulé à cause du drapeau jaune, sinon je serais directement en Q2. Mais on ne peut pas changer cela ; nous devons l'accepter".

Mais apparemment, il y a eu des problèmes avec l'information des pilotes. "Nous avons été informés du drapeau jaune, mais le commissaire de piste n'a jamais levé l'avertissement", s'est agacé Brad. "Malgré cela, la Direction de course ne m'a pas rendu mon meilleur temps au tour".

Qu'est-ce qui plaît le plus à Brad Binder dans ce circuit conçu par l'ingénieur Hermann Tilke ? "En premier lieu, elle est différente de toutes les autres pistes de GP, c'est varié. Je ne sais pas si elle est simplement différente ou simplement nouvelle pour nous... Si tu regardes par exemple Jerez, nous y avons déjà fait un million de tours. A Valence aussi, un million. Et quand nous arrivons sur un nouveau circuit, c'est toujours cool. J'ai vraiment apprécié la journée d'aujourd'hui. C'était amusant. Il y a quelques endroits délicats ici. Si tu rates ton point de freinage d'un demi-mètre ou d'un mètre, tu seras emporté très loin. Tu dois être précis ici. Je pense que c'est un circuit agréable".