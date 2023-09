Brad Binder (KTM/12°): "È una pista attraente"

L'altrimenti consistente e affidabile Brad Binder è caduto nelle ultime due gare domenicali a Barcellona e Misano. In Italia è riuscito almeno a continuare e a salvare due punti preziosi per il 14° posto. Ma nella classifica del Campionato del Mondo, il due volte vincitore della stagione Aleix Espargaró si è avvicinato a lui di ben 13 punti.

Binder, tuttavia, ha ottenuto il terzo posto nella prima sessione di prove di oggi sul Buddh International Circuit di 5,01 km (con otto curve a destra e cinque a sinistra). Nella seconda sessione di prove, in cui i primi dieci classificati accedevano direttamente alla Q2 singola, ha ottenuto il quarto posto finale, ma quel tempo è stato cancellato perché ottenuto dopo l'incidente di Nakagami in regime di bandiera gialla.

"È stata una prima giornata fresca e piuttosto interessante", ha riassunto il sudafricano. "Questo circuito è speciale, è impressionante. Oggi mi sono divertito. Ma la giornata non è iniziata nel migliore dei modi, perché sono caduto subito, intorno al quinto giro, quando sono finito nella ghiaia alla prima curva. Avevo scelto un punto nella ghiaia come punto di riferimento per la mia frenata. Ma quando sono arrivato lì un giro dopo, non c'era più... quindi ho mancato il mio punto di frenata di circa un chilometro", ha riso il pilota ufficiale Red Bull KTM. "Per fortuna mi sono solo ribaltato innocuamente nella ghiaia".

"Almeno ho concluso bene la prima sessione. Nel pomeriggio, le condizioni erano un po' difficili all'inizio perché una delle gomme che abbiamo montato aveva zero grip. All'inizio non capivamo cosa stesse succedendo. Ci siamo trovati di fronte a un rompicapo. Poi abbiamo montato un altro pneumatico. Mi sento bene. Purtroppo il mio giro migliore è stato annullato a causa della bandiera gialla, altrimenti sarei entrato direttamente in Q2. Ma questo non si può cambiare, dobbiamo accettarlo".

A quanto pare, però, ci sono stati problemi con le informazioni fornite ai piloti. "Siamo stati informati della bandiera gialla, ma il commissario non ha mai revocato l'avvertimento", si è detto Brad. "La Direzione Gara non mi ha comunque restituito il mio miglior tempo sul giro".

Cosa piace di più a Brad Binder di questo tracciato progettato dall'ingegnere Hermann Tilke? "Innanzitutto è diverso da tutti gli altri tracciati dei GP, è vario. Non so se sia solo diverso o solo nuovo per noi... Se si guarda a Jerez, per esempio, abbiamo fatto un milione di giri lì. Anche a Valencia ne abbiamo fatti un milione. Poi, quando arriviamo su una nuova pista, è sempre una novità. Oggi mi sono davvero divertito. È stato divertente. Ci sono alcune parti difficili qui. Se si sbaglia il punto di frenata di mezzo metro o di un metro, si rischia di finire fuori strada. Qui bisogna essere precisi. Penso che sia un circuito piacevole".