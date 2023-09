Brad Binder (KTM/12º): "É uma pista atractiva"

O consistente e fiável Brad Binder caiu nas duas últimas corridas de domingo em Barcelona e Misano. Em Itália, conseguiu, pelo menos, continuar e amealhar dois preciosos pontos para o 14º lugar. Mas na classificação do Campeonato do Mundo, o duas vezes vencedor da época, Aleix Espargaró, aproximou-se 13 pontos dele.

Binder, no entanto, conseguiu o terceiro lugar na primeira sessão de treinos de hoje no Circuito Internacional de Buddh de 5,01 km (com oito curvas à direita e cinco à esquerda). Na segunda sessão de treinos livres, em que os 10 primeiros passaram diretamente para a Q2, foi quarto no final, mas esse tempo foi anulado por ter sido obtido após o acidente com bandeira amarela de Nakagami.

"Foi um primeiro dia muito fixe e bastante interessante aqui", resumiu o sul-africano. "Este circuito é especial, é impressionante. Gostei de o ver hoje. Mas o dia não começou da melhor forma porque caí logo na quinta volta da manhã, quando fui parar à gravilha na primeira curva. Tinha escolhido um local na gravilha como ponto de referência para o meu ponto de travagem. Mas quando lá cheguei, uma volta depois, já não estava... por isso falhei o meu ponto de travagem por cerca de um quilómetro", riu-se o piloto de fábrica da Red Bull KTM. "Felizmente, só capotei inofensivamente na gravilha."

"Pelo menos terminei bem a primeira sessão. À tarde, as condições estavam um pouco complicadas no início porque um dos pneus que montámos não tinha aderência. No início, não percebemos o que estava a acontecer. Estávamos perante um quebra-cabeças. Depois, colocámos outro pneu. Sinto-me bem. Infelizmente, a minha melhor volta foi anulada por causa da bandeira amarela, caso contrário teria entrado diretamente na Q2. Mas isso não pode ser alterado; temos de o aceitar".

Mas aparentemente houve problemas com a informação dada aos pilotos. "Fomos informados sobre a bandeira amarela, mas o comissário nunca levantou o aviso", lamentou Brad. "A Direção de Corrida ainda não me devolveu o meu melhor tempo de volta."

O que é que Brad Binder mais gosta nesta pista desenhada pelo engenheiro Hermann Tilke? "Antes de mais, é diferente de todas as outras pistas de GP, é variada. Não sei se é apenas diferente ou apenas nova para nós... Se olharmos para Jerez, por exemplo - já lá fizemos um milhão de voltas. Em Valência também um milhão. Por isso, quando chegamos a uma nova pista - o novo é sempre fixe. Gostei muito do dia de hoje. Foi divertido. Há algumas partes complicadas aqui. Se falharmos o ponto de travagem por meio metro ou um metro, vamos ser levados para muito longe. É preciso ser preciso aqui. Acho que é um circuito agradável".