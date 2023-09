Marco Bezzecchi (Ducati/5e) : "C'est sacrément dur".

Meilleur temps en FP1 et cinquième place lors des essais chronométrés de l'après-midi, tel était le bilan de Marco Bezzecchi à l'issue de la première journée sur le Buddh International Circuit, long de 5,01 km et nouveau pour tous les pilotes de GP. "C'était bien, je n'ai pas à me plaindre", souriait l'Italien de 24 ans. "Le circuit est vraiment beau, technique et exigeant. C'était dur, mais c'était bien aussi", a-t-il résumé.

Quant à sa condition physique, "Bez" s'est montré satisfait. "Je suis très content de la façon dont les choses se passent à la main. Je me sens plutôt bien sur la moto et je peux dire que du point de vue de ma condition physique, je suis presque revenu à 100 %. J'ai encore un peu mal et sur ce circuit, il y a certes deux chicanes, mais dans l'ensemble, les changements de direction sont plus faciles à gérer qu'à Misano. C'était dur parce qu'il fait chaud, mais c'était bien".

L'après-midi, c'est son coéquipier de Mooney-VR46, Luca Marini, qui a fixé lemeilleur temps du jour, 0,420 sec plus rapide que le troisième du championnat. "Après cette interview, je vais tout de suite regarder ses données", a annoncé Bezzechi en souriant.

Ce qui était clairement visible vendredi : le point de freinage avant le virage 1, en particulier, représente un défi pour les pilotes MotoGP sur le circuit du GP indien. "Oui, c'est très difficile de freiner la moto avant le virage 1, notamment parce qu'il y a le deuxième virage juste après. C'est sacrément difficile. J'ai fait tellement d'erreurs aujourd'hui en cherchant la référence parfaite", a décrit Bez.

Mais en même temps, l'élève de Rossi a révélé : "Je pense que c'est le passage le plus difficile en termes d'erreurs, mais ce n'est pas la partie du circuit qui est la plus difficile à piloter. Le troisième secteur est plus difficile - et spectaculaire, avec les deux chicanes et le virage en épingle. Tu dois être très précis dans les virages successifs. Si tu fais une erreur dans le premier virage, tu vas gâcher tout le secteur", a déclaré le pilote aux cheveux bouclés, comme toujours.

Résultats MotoGP, essais chronométrés, circuit de Buddh (22.9.) :

1. Marini, Ducati, 1:44,782 min

2. Martin, Ducati, + 0,008 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4. Marc Márquez, Honda, + 0,335

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6. Viñales, Aprilia, + 0,431

7. Bagnaia, Ducati, + 0,498

8. Quartararo, Yamaha, + 0,509

9. Zarco, Ducati, + 0,523

10. Mir, Honda, + 0,550

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12. Binder, KTM, + 0,757

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15. Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17. Oliveira, Aprilia, + 1,081

18. Miller, KTM, + 1,179

19. Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20. Bradl, Honda, + 1,494

21. Nakagami, Honda, + 1,528

22. Pirro, Ducati, + 1,791

Résultats MotoGP FP1, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,990 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,320

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5. Viñales, Aprilia, + 0,488

6. Zarco, Ducati, + 0,586

7. Marini, Ducati, + 0,619

8. Martin, Ducati, + 0,620

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10. Mir, Honda, + 0,815

11. Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12. Nakagami, Honda, + 0,976

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14. Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15. Bagnaia, Ducati, + 1,060

16. Miller, KTM, + 1,381

17. Oliveira, Aprilia, + 1,429

18. Pol Espargaró, KTM, + 1,490

19. Quartararo, Yamaha, + 1,524

20. Pirro, Ducati, 2,038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22. Bradl, Honda, + 2,755