Marco Bezzecchi (Ducati/5°): "È dannatamente difficile".

Il pollice sinistro di Marco Bezzecchi ha causato meno problemi in India di quanto si temesse. Il giovane Mooney VR46 descrive il Buddh International Circuit come spettacolare, ma impegnativo.

Ilmiglior tempo nelle FP1 e il 5° posto nelle qualifiche del pomeriggio sono i risultati di Marco Bezzecchi dopo la prima giornata sul Buddh International Circuit, lungo 5,01 km e nuovo per tutti i piloti del GP. "È andata bene, non posso lamentarmi", ha sorriso il 24enne italiano. "La pista è davvero bella, tecnica e impegnativa. È stata dura, ma anche bella", ha concluso.

"Bez" è soddisfatto della sua condizione fisica. "Sono molto contento di come sta andando la mano. Mi sento abbastanza bene sulla moto e posso dire di essere tornato quasi al 100% in termini di condizione fisica. Ho ancora un po' di dolore e ci sono due chicane su questa pista, ma nel complesso i cambi di direzione sono più facili da gestire rispetto a Misano. È stata dura perché fa caldo, ma è andata bene".

Ilmiglior tempo della giornata nel pomeriggio è stato stabilito dal suo compagno di squadra Mooney VR46 Luca Marini, che è stato più veloce di 0,420 secondi rispetto alla medaglia di bronzo del campionato mondiale. "Darò un'occhiata ai suoi dati subito dopo questa intervista", ha annunciato Bezzechi con un sorriso.

Quello che è stato chiaro venerdì: soprattutto il punto di frenata prima della curva 1 rappresenta una sfida per i piloti della MotoGP sul circuito del GP dell'India. "Sì, è molto difficile frenare la moto prima della curva 1, anche perché la seconda curva segue subito dopo. È dannatamente difficile. Oggi ho commesso molti errori alla ricerca del riferimento perfetto", ha descritto Bez.

Allo stesso tempo, però, il pupillo di Rossi ha anche rivelato: "Penso che sia il posto più difficile in termini di errori, ma non è la sezione della pista più difficile da guidare. Il terzo settore è più difficile - e spettacolare, con le due chicane e la curva ripida. Bisogna essere molto precisi nelle curve successive. Se si commette un errore nella prima curva, si rovina l'intero settore", ha detto il pilota riccioluto in modo chiaro, come al solito.

Risultati MotoGP qualifiche, Buddh Circuit (22.9.):

1° Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2° Martin, Ducati, + 0,008 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4° Marc Márquez, Honda, + 0,335

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6° Viñales, Aprilia, + 0,431

7° Bagnaia, Ducati, + 0,498

8° Quartararo, Yamaha, + 0,509

9° Zarco, Ducati, + 0,523

10° Mir, Honda, + 0,550

11° Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12° Binder, KTM, + 0,757

13° Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14° Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15° Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17° Oliveira, Aprilia, + 1,081

18° Miller, KTM, + 1.179

19° Pol Espargaró, KTM, + 1.392

20° Bradl, Honda, + 1.494

21° Nakagami, Honda, + 1.528

22° Pirro, Ducati, + 1.791

Risultati MotoGP FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2° Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,320

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5° Viñales, Aprilia, + 0,488

6° Zarco, Ducati, + 0,586

7° Marini, Ducati, + 0,619

8° Martin, Ducati, + 0,620

9° Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10° Mir, Honda, + 0,815

11° Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12° Nakagami, Honda, + 0,976

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14° Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15° Bagnaia, Ducati, + 1.060

16° Miller, KTM, + 1.381

17° Oliveira, Aprilia, + 1.429

18° Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19° Quartararo, Yamaha, + 1.524

20° Pirro, Ducati, + 2.038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22. Bradl, Honda, + 2.755