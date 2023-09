Marco Bezzecchi (Ducati/5º): "É muito difícil".

O melhor tempo em FP1 e o 5º lugar na qualificação da tarde foram os resultados de Marco Bezzecchi após o primeiro dia no Circuito Internacional de Buddh, com 5,01 km de extensão, que é novo para todos os pilotos de GP. "Foi bom, não me posso queixar," sorriu o italiano de 24 anos. "A pista é muito boa, técnica e exigente. Foi duro, mas também foi bom", resumiu.

"Bez" estava satisfeito com a sua condição física. "Estou muito contente com a forma como as coisas estão a correr com a mão. Sinto-me muito bem na moto e posso dizer que estou quase a 100% em termos de condição física. Ainda tenho algumas dores e há duas chicanes nesta pista, mas no geral as mudanças de direção são mais fáceis de gerir do que em Misano. Foi difícil porque está calor, mas correu tudo bem."

O tempo mais rápido do dia, à tarde, foi fixado pelo seu colega de equipa do Mooney VR46, Luca Marini, que foi 0,420 segundos mais rápido do que o medalhista de bronze do campeonato do mundo. "Vou ver os dados dele logo a seguir a esta entrevista", anunciou Bezzechi com um sorriso.

O que ficou claro na sexta-feira: especialmente o ponto de travagem antes da curva 1 representa um desafio para os pilotos de MotoGP no circuito do GP da Índia. "Sim, é muito difícil travar a moto antes da curva 1, também porque a segunda curva vem logo a seguir. É muito difícil. Hoje cometi tantos erros à procura da referência perfeita", descreveu Bez.

Ao mesmo tempo, porém, o pupilo de Rossi também revelou: "Acho que é o lugar mais difícil em termos de erros, mas não é a secção da pista que é mais difícil de pilotar. O terceiro sector é mais difícil - e espetacular, com as duas chicanes e a curva íngreme. É preciso ser muito preciso nas curvas sucessivas. Se cometermos um erro na primeira curva, estragamos todo o sector," disse o piloto de cabeça encaracolada de forma clara, como de costume.

Resultados da qualificação de MotoGP, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2º Martin, Ducati, + 0,008 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4º Marc Márquez, Honda, + 0,335

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6º Viñales, Aprilia, + 0,431

7º Bagnaia, Ducati, + 0,498

8º Quartararo, Yamaha, + 0,509

9º Zarco, Ducati, + 0,523

10º Mir, Honda, + 0,550

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12º Binder, KTM, + 0,757

13º Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14º Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15º Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17º Oliveira, Aprilia, + 1,081

18º Miller, KTM, + 1,179

19º Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20º Bradl, Honda, + 1,494

21º Nakagami, Honda, + 1,528

22º Pirro, Ducati, + 1,791

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0,139 seg

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0,619

8º Martin, Ducati, + 0,620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15º Bagnaia, Ducati, + 1,060

16º Miller, KTM, + 1,381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2,038

21º Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22º Bradl, Honda, + 2.755