Marc Márquez: "El talento marca la diferencia".

Marc Márquez no se mostró sorprendido por su 2º y 4º puesto en la India. Destacó la actuación de Mir y Quartararo. "En una pista nueva, el talento cuenta".

Ha sido un primer día de entrenamientos diferente a todo lo que Marc Márquez ha vivido hasta ahora en esta fastidiada temporada: 2º puesto en el primer entrenamiento, 4º puesto y entrada directa en la Calificación 2 del GP IndianOil en el Buddh International Circuit de Greater Noida.

"Mi primera impresión de esta nueva pista es realmente buena, mejor de lo que todo el mundo esperaba", ha resumido la estrella del Repsol Honda. "Creo que se ha hecho un buen trabajo aquí en los últimos dos meses. No hay duda de que se pueden desactivar algunas curvas para el año que viene. Pero ya se ha hecho mucho, y todos los pilotos estamos agradecidos por ello. Como este Gran Premio puede pasar sin problemas, podemos concentrarnos plenamente en pilotar".

Repsll-Honda metió a Márquez y Mir en la Q2 directamente. ¿Significa eso que la Honda RC213V funciona mejor en el Circuito de Buddh que en otros sitios?

Marc Márquez: "No, no, al final es la misma moto de siempre. Pero sé que Joan Mir es un piloto con mucho talento. Cuando llegas a un circuito nuevo, los pilotos con talento marcan la diferencia. Sí, especialmente hoy por la mañana hemos sido muy competitivos. Estábamos cerca de la cabeza. Por la tarde ya estábamos más atrás. Hicimos la mejor vuelta detrás de Bezzecchi, Joan y yo. Porque si no tienes un caballo de tiro delante como piloto de Honda, es muy difícil hacer un tiempo de vuelta excelente. Sí, ahora estamos en la Q2. Pero si te fijas bien, Quartararo también lo hizo. Se puede ver aquí también: Cuando pilotos con talento vienen a una pista nueva, es fácil para nosotros encontrar el límite rápidamente".