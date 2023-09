Marc Márquez : "Le talent fait la différence".

Marc Márquez ne s'est pas étonné de sa deuxième et de sa quatrième place en Inde. Il a fait référence aux performances de Mir et Quartararo. "Sur une nouvelle piste, c'est le talent qui compte".

C'était une première journée d'entraînement comme Marc Márquez n'en avait encore jamais connu dans cette saison ratée : deuxième place lors de la première séance d'entraînement, quatrième place et accès direct à la deuxième séance de qualification lors du GP IndianOil sur le circuit international de Buddh à Greater Noida.

"Ma première impression sur ce nouveau circuit est vraiment bonne, meilleure que ce que tout le monde attendait", a résumé la star de Repsol Honda. "Je pense que du bon travail a été fait ici au cours des deux derniers mois. Il est indéniable que quelques virages peuvent être adoucis pour l'année prochaine. Mais beaucoup de choses ont déjà été faites, et nous, les pilotes, en sommes tous reconnaissants. Car ce Grand Prix peut se dérouler sans problème, nous pouvons nous concentrer entièrement sur le pilotage".

Repsll-Honda a fait passer Márquez et Mir en Q2 du premier coup. Cela signifie-t-il que la Honda RC213V fonctionne mieux sur le circuit de Buddh qu'ailleurs ?

Marc Márquez : "Non, non, au final, c'est la même moto que d'habitude. Mais je sais que Joan Mir est un pilote super talentueux. Quand tu arrives sur un nouveau circuit, les pilotes talentueux font la différence. Oui, surtout aujourd'hui en début de journée, nous étions très compétitifs. Nous étions proches de la tête. L'après-midi, nous étions déjà plus loin derrière. Nous avons fait le meilleur tour derrière Bezzecchi, Joan et moi. Car ici, en tant que pilote Honda, si tu n'as pas de cheval de trait devant toi, c'est très difficile de faire un top temps au tour. Oui, maintenant nous sommes en Q2. Mais si l'on regarde bien, Quartararo y est aussi parvenu. On le voit aussi ici : Quand des pilotes talentueux arrivent sur une nouvelle piste, il nous est facile de trouver rapidement la limite".