Marc Márquez: "Il talento fa la differenza".

È stata una prima giornata di prove diversa da tutte quelle che Marc Márquez ha vissuto finora in questa stagione incasinata: 2° posto nelle prime prove, 4° posto e accesso diretto alle qualifiche 2 del GP IndianOil al Buddh International Circuit di Greater Noida.

"La mia prima impressione di questa nuova pista è davvero buona, migliore di quanto tutti si aspettassero", ha sintetizzato la stella della Repsol Honda. "Penso che sia stato fatto un buon lavoro qui negli ultimi due mesi. Non c'è dubbio che alcune curve possano essere smussate per il prossimo anno. Ma molto è già stato fatto e noi piloti ne siamo grati. Poiché questo Gran Premio può concludersi senza problemi, possiamo concentrarci completamente sulla guida".

Repsll-Honda ha portato Márquez e Mir subito in Q2. Significa che la Honda RC213V funziona meglio sul circuito di Buddh che altrove?

Marc Márquez: "No, no, alla fine è la stessa moto di sempre. Ma so che Joan Mir è un pilota di grande talento. Quando si arriva su una nuova pista, i piloti di talento fanno la differenza. Sì, soprattutto oggi al mattino eravamo molto competitivi. Eravamo vicini ai primi. Nel pomeriggio eravamo già più indietro. Abbiamo fatto il miglior giro dietro a Bezzecchi, Joan e me. Perché se non hai un cavallo da tiro davanti a te, come pilota Honda, è molto difficile fare il miglior tempo sul giro. Sì, ora siamo in Q2. Ma se guardate bene, anche Quartararo ce l'ha fatta. Lo si può vedere anche qui: Quando i piloti di talento arrivano su una nuova pista, è facile per noi trovare rapidamente il limite".