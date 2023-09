Marc Márquez: "O talento faz a diferença".

Foi um primeiro dia de treinos diferente de tudo o que Marc Márquez viveu até agora nesta época atribulada: 2º lugar no primeiro treino, 4º lugar e entrada direta na Qualificação 2 do GP IndianOil no Circuito Internacional de Buddh, em Greater Noida.

"A minha primeira impressão desta nova pista é muito boa, melhor do que todos esperavam", resumiu a estrela da Repsol Honda. "Penso que foi feito um bom trabalho aqui nos últimos dois meses. Não há dúvida de que algumas curvas podem ser desactivadas para o próximo ano. Mas muito já foi feito e nós, pilotos, estamos todos gratos por isso. Uma vez que este Grande Prémio pode decorrer sem qualquer problema, podemos concentrar-nos totalmente na condução."

A Repsll-Honda colocou Márquez e Mir na Q2 de imediato. Isso significa que a Honda RC213V funciona melhor no Circuito de Buddh do que noutros locais?

Marc Márquez: "Não, não, no final é a mesma mota de sempre. Mas sei que o Joan Mir é um piloto super talentoso. Quando se chega a uma nova pista, os pilotos talentosos fazem a diferença. Sim, especialmente hoje de manhã fomos muito competitivos. Estávamos perto da frente. À tarde já estávamos mais atrás. Fizemos a melhor volta atrás do Bezzecchi, do Joan e de mim. Porque se não tivermos um cavalo de tração à nossa frente, como piloto Honda, é muito difícil fazer uma volta de topo. Sim, agora estamos na Q2. Mas se olharmos com atenção, Quartararo também conseguiu. Também se pode ver aqui: Quando pilotos talentosos chegam a uma nova pista, é fácil para nós encontrarmos o limite rapidamente."