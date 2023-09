Jorge Martín (2º): Casi en el intento de salida

MotoGP inicia su gira asiática con una aventura en el Circuito Internacional de Buddh, en Greater Noida, cerca de Delhi. El viernes, los ases del VR46 Ducati marcaron la pauta en la pista, que es nueva para todos los pilotos de GP. Primero Marco Bezzecchi marcó el mejor tiempo por la mañana, luego fue su compañero de equipo Luca Marini en los entrenamientos cronometrados. Su compañero de marca Jorge Martín terminó en P2 con la Ducati del Pramac, a sólo ocho milésimas de Marini.

"Ha sido muy divertido. He disfrutado mucho pilotando aquí", ha dicho Martín, describiendo sus primeras sensaciones en el Circuito Internacional de Buddh, de 5,01 km. "Por la mañana me sentí muy bien. Por la tarde mejoramos algunas cositas, entonces fui súper competitivo. El ritmo también es bueno y el tiempo por vuelta también fue genial".

Comentando los numerosos trompos en la curva 1, el español dijo: "Es una curva muy cerrada. En realidad no lo parece, parece un poco más ancha al principio. Pero al final es una curva de primera y llegamos a 300 km/h. Así que no es fácil. Así que no es fácil. Quizá falte un poco de referencia, pero yo he encontrado la mía. Tengo bastante confianza. Cuando he mirado los gálibos me he ido largo una vez, pero por lo demás he estado bastante bien en la trazada".

En cuanto al sprint del sábado (salida a las 12h CET), el subcampeón del mundo ha dicho: "Seguro que la primera vuelta será interesante, sobre todo si te sales de la línea. Fuera de la línea de carrera está bastante sucio. Eso puede ser emocionante. Estuve a punto de producir un highsider en el intento de salida, esperemos que se limpie. Tomaremos nota de ello. Es importante que todo esté limpio en la pista".

Sobre la recta de atrás de 1,2 km, Martin dijo: "Tienes que anticipar el punto de frenada después de eso, especialmente si tienes a alguien delante. Hay diferentes líneas". Sobre el tema de los neumáticos, señaló: "Los neumáticos se están degradando, las últimas diez vueltas definitivamente no serán fáciles. Hemos encontrado el camino muy rápido, marcando tiempos rápidos. Creo que mañana nos acercaremos al 1:44".

Para Martin, hay un punto crítico en cuanto a la salida de pista: "Creo que la curva 10 está un poco al límite. Por suerte nadie se ha caído allí. Pero llegamos muy rápido, en tercera y casi al límite. Ahora no podemos hacer nada, pero pediremos mejoras para 2024. Ahora es lo que hay".

Resultados MotoGP clasificación, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2º Martin, Ducati, + 0.008 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.051

4º Marc Márquez, Honda, + 0.335

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.420

6º Viñales, Aprilia, + 0.431

7º Bagnaia, Ducati, + 0.498

8º Quartararo, Yamaha, + 0.509

9º Zarco, Ducati, + 0.523

10º Mir, Honda, + 0.550

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0.624

12º Binder, KTM, + 0.757

13º Alex Márquez, Ducati, + 0.768

14º Morbidelli, Yamaha, + 0.794

15º Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.930

17º Oliveira, Aprilia, + 1.081

18º Miller, KTM, + 1.179

19º Pol Espargaró, KTM, + 1.392

20º Bradl, Honda, + 1.494

21º Nakagami, Honda, + 1.528

22º Pirro, Ducati, + 1.791

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0.139 seg.

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0.619

8º Martin, Ducati, + 0.620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1.207

15º Bagnaia, Ducati, + 1.060

16º Miller, KTM, + 1.381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2.038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22º Bradl, Honda, + 2.755