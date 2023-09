Jorge Martin (2e) : Presque highsider lors de la tentative de départ

L'as Pramac-Ducati Jorge Martin a terminé en P2 du classement journalier lors de ses débuts en MotoGP en Inde vendredi. Il a ensuite évoqué, entre autres, un premier virage très délicat et une tentative de départ désagréable.

Dès le début de sa tournée asiatique, le MotoGP part à l'aventure sur le Buddh International Circuit de Greater Noida, près de Delhi. Sur ce circuit nouveau pour tous les pilotes GP, ce sont les as VR46-Ducati qui ont donné le ton vendredi. C'est d'abord Marco Bezzecchi qui a réalisé le meilleur temps de la matinée, puis son coéquipier Luca Marini lors des essais chronométrés ("practice"). Le collègue de la marque Jorge Martin s'est retrouvé en P2 avec la Pramac-Ducati, à seulement huit millièmes de Marini.

"C'était très amusant. J'ai vraiment apprécié de rouler ici", a déclaré Martin pour décrire sa première prise en main du Circuit International de Buddh, long de 5,01 km. "Je me suis tout de suite senti bien le matin. L'après-midi, nous avons amélioré quelques petites choses et j'étais super compétitif. Le rythme est également bon et le temps au tour était également génial".

Concernant les nombreuses sorties de piste au virage 1, l'Espagnol a déclaré : "C'est un virage vraiment étroit. Il n'en a pas l'air, il semble un peu plus large au début. Mais à la fin, c'est un virage en première vitesse et on y arrive à 300 km/h. Ce n'est donc pas facile. Il manque peut-être aussi un peu de référence, mais j'ai trouvé la mienne. Je suis plutôt confiant. Quand j'ai regardé les indicateurs, je suis allé loin une fois, mais sinon j'étais plutôt bien sur la ligne".

En ce qui concerne le sprint de samedi (départ à 12h00 CET), le deuxième du championnat du monde a déclaré : "Il est certain que le premier tour sera tout de suite intéressant, surtout si l'on sort de la ligne. En dehors de la ligne idéale, c'est assez sale. Cela peut être passionnant. J'ai failli faire un highside lors de ma tentative de départ, espérons que cela sera nettoyé. Nous ferons des remarques à ce sujet. Il est important que tout soit propre sur la piste".

Concernant la ligne droite opposée de 1,2 km, Martin a déclaré : "Il faut en quelque sorte anticiper le point de freinage après, surtout si vous avez quelqu'un devant vous. Il y a différentes lignes". Au sujet des pneus, il a noté : "Les pneus se dégradent, les dix derniers tours ne seront certainement pas faciles. Nous sommes entrés très vite dans le vif du sujet, nous avons réalisé des temps rapides. Demain, nous allons probablement nous rapprocher de temps bas de 1:44".

Pour Martin, il y a un endroit critique en ce qui concerne la sortie de piste : "Je pense que le virage 10 est un peu à la limite. Heureusement, personne n'y est tombé. Mais nous y arrivons très vite - en troisième vitesse et presque à la limite. Nous ne pouvons rien faire maintenant, mais nous demanderons des améliorations pour 2024. Maintenant, c'est ce que c'est".

Résultats MotoGP Essais chronométrés, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Marini, Ducati, 1:44,782 min

2. Martin, Ducati, + 0,008 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4. Marc Márquez, Honda, + 0,335

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6. Viñales, Aprilia, + 0,431

7. Bagnaia, Ducati, + 0,498

8. Quartararo, Yamaha, + 0,509

9. Zarco, Ducati, + 0,523

10. Mir, Honda, + 0,550

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12. Binder, KTM, + 0,757

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15. Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17. Oliveira, Aprilia, + 1,081

18. Miller, KTM, + 1,179

19. Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20. Bradl, Honda, + 1,494

21. Nakagami, Honda, + 1,528

22. Pirro, Ducati, + 1,791

Résultats MotoGP FP1, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,990 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,320

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5. Viñales, Aprilia, + 0,488

6. Zarco, Ducati, + 0,586

7. Marini, Ducati, + 0,619

8. Martin, Ducati, + 0,620

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10. Mir, Honda, + 0,815

11. Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12. Nakagami, Honda, + 0,976

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14. Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15. Bagnaia, Ducati, + 1,060

16. Miller, KTM, + 1,381

17. Oliveira, Aprilia, + 1,429

18. Pol Espargaró, KTM, + 1,490

19. Quartararo, Yamaha, + 1,524

20. Pirro, Ducati, 2,038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22. Bradl, Honda, + 2,755