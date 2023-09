Jorge Martin (2°): Quasi un'alta quota al momento del tentativo di partenza

L'asso della Pramac-Ducati Jorge Martin ha conquistato la P2 nella classifica di giornata al suo debutto in MotoGP venerdì in India e ha parlato, tra le altre cose, di una prima curva molto insidiosa e di un tentativo di partenza un po' scomodo.

La MotoGP inizia il suo tour asiatico con un'avventura al Buddh International Circuit di Greater Noida, vicino a Delhi. Venerdì, gli assi della VR46 Ducati hanno dato il via alla pista, nuova per tutti i piloti del GP. Prima Marco Bezzecchi ha fatto segnare il miglior tempo al mattino, poi il suo compagno di squadra Luca Marini nelle prove cronometrate. Il collega di marca Jorge Martin ha chiuso in P2 con la Ducati Pramac, a soli otto millesimi da Marini.

"È stato molto divertente. Mi è piaciuto molto guidare qui", ha detto Martin, descrivendo le sue prime sensazioni sui 5,01 km del Buddh International Circuit. "Mi sono sentito subito bene al mattino. Nel pomeriggio abbiamo migliorato alcune piccole cose e sono stato super competitivo. Anche il ritmo è buono e il tempo sul giro è stato ottimo".

Commentando i numerosi testacoda alla curva 1, lo spagnolo ha detto: "È una curva molto stretta. In realtà non sembra, all'inizio sembra un po' più larga. Ma poi alla fine è una curva da prima marcia e ci arriviamo a 300 km/h. Quindi non è facile. Quindi non è facile. Forse manca un po' di riferimento, ma io ho trovato il mio. Sono abbastanza fiducioso. Quando ho guardato gli indicatori sono andato largo una volta, ma per il resto sono andato abbastanza bene sulla linea".

Per quanto riguarda la volata di sabato (partenza alle 12.00 CET), il vicecampione del mondo ha dichiarato: "Sicuramente il primo giro sarà interessante, soprattutto se si esce dalla linea. La linea di partenza è piuttosto sporca. Può essere emozionante. Ho quasi prodotto un highsider nel tentativo di partenza, speriamo che venga ripulito. Ne prenderemo nota. È importante che tutto sia pulito in pista".

Sugli 1,2 km del rettilineo posteriore, Martin ha detto: "Devi anticipare il punto di frenata dopo, soprattutto se hai qualcuno davanti a te. Ci sono linee diverse". Per quanto riguarda gli pneumatici, ha osservato: "Le gomme si stanno degradando, gli ultimi dieci giri non saranno sicuramente facili. Abbiamo trovato la strada molto velocemente, facendo segnare tempi veloci. Domani credo che ci spingeremo nella fascia bassa dell'1:44".

Per Martin, c'è un punto critico per quanto riguarda l'uscita di pista: "Credo che la curva 10 sia un po' al limite. Per fortuna nessuno si è schiantato lì. Ma ci arriviamo molto velocemente, in terza marcia e quasi al limite. Ora non possiamo fare nulla, ma chiederemo dei miglioramenti per il 2024. Ora è quello che è".

Risultati MotoGP qualifiche, Buddh Circuit (22.9.):

1° Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2° Martin, Ducati, + 0,008 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4° Marc Márquez, Honda, + 0,335

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6° Viñales, Aprilia, + 0,431

7° Bagnaia, Ducati, + 0,498

8° Quartararo, Yamaha, + 0,509

9° Zarco, Ducati, + 0,523

10° Mir, Honda, + 0,550

11° Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12° Binder, KTM, + 0,757

13° Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14° Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15° Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17° Oliveira, Aprilia, + 1,081

18° Miller, KTM, + 1.179

19° Pol Espargaró, KTM, + 1.392

20° Bradl, Honda, + 1.494

21° Nakagami, Honda, + 1.528

22° Pirro, Ducati, + 1.791

Risultati MotoGP FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2° Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,320

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5° Viñales, Aprilia, + 0,488

6° Zarco, Ducati, + 0,586

7° Marini, Ducati, + 0,619

8° Martin, Ducati, + 0,620

9° Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10° Mir, Honda, + 0,815

11° Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12° Nakagami, Honda, + 0,976

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14° Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15° Bagnaia, Ducati, + 1.060

16° Miller, KTM, + 1.381

17° Oliveira, Aprilia, + 1.429

18° Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19° Quartararo, Yamaha, + 1.524

20° Pirro, Ducati, + 2.038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22. Bradl, Honda, + 2.755