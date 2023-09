Jorge Martin (2º): Quase a subir na tentativa de arranque

O ás da Pramac-Ducati, Jorge Martin, rodou para P2 na classificação do dia na sua estreia no MotoGP na Índia, na sexta-feira, e falou depois sobre uma primeira curva muito complicada e uma tentativa de arranque estranha, entre outras coisas.

O MotoGP começa a sua digressão asiática com uma aventura no Circuito Internacional de Buddh, em Greater Noida, perto de Deli. Na sexta-feira, os ases da VR46 Ducati deram o mote na pista, que é nova para todos os pilotos de GP. Primeiro Marco Bezzecchi fez o melhor tempo da manhã, depois foi o seu colega de equipa Luca Marini nos treinos cronometrados. O colega de marca Jorge Martin terminou em P2 com a Pramac Ducati - apenas oito milésimos atrás de Marini.

"Foi muito divertido. Gostei muito de rodar aqui," disse Martin, descrevendo a sua primeira experiência nos 5,01 quilómetros do Buddh International Circuit. "Senti-me bem logo de manhã. À tarde melhorámos algumas pequenas coisas e nessa altura estava super competitivo. O ritmo também é bom e o tempo de volta também foi ótimo."

Comentando os muitos despistes na Curva 1, o espanhol disse: "É uma curva muito apertada. Na verdade não parece, parece um pouco mais larga no início. Mas depois, no final, é uma curva de primeira velocidade e chegamos lá a 300 km/h. Por isso, não é fácil. Por isso, não é fácil. Talvez a referência esteja a faltar um pouco, mas eu encontrei a minha. Estou bastante confiante. Quando olhei para os indicadores, fui largo uma vez, mas de resto estive muito bem na linha".

Relativamente ao sprint de sábado (início às 12h00 CET), o vice-campeão do Mundo afirmou: "A primeira volta será certamente interessante, especialmente se sairmos da linha. Fora da linha de corrida é bastante sujo. Isso pode ser emocionante. Quase fiz um highsider na tentativa de arranque, mas espero que seja limpo. Vamos tomar nota disso. É importante que tudo esteja limpo na pista".

Na reta final de 1,2 km, Martin disse: "Temos de antecipar o ponto de travagem depois disso, especialmente se tivermos alguém à nossa frente. Há linhas diferentes". Sobre a questão dos pneus, ele observou: "Os pneus estão a degradar-se, as últimas dez voltas não serão fáceis. Encontrámos o nosso caminho muito rapidamente, estabelecendo tempos rápidos. Amanhã, penso que estaremos a tentar chegar aos 1:44s".

Para Martin, há um ponto crítico no que respeita à saída de pista: "Penso que a curva 10 está um pouco no limite. Felizmente, ninguém se despistou lá. Mas chegamos lá muito depressa - em terceira velocidade e quase no limite. Agora não podemos fazer nada, mas vamos pedir melhorias para 2024. Agora é o que é."

Resultados da qualificação de MotoGP, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2º Martin, Ducati, + 0,008 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4º Marc Márquez, Honda, + 0,335

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6º Viñales, Aprilia, + 0,431

7º Bagnaia, Ducati, + 0,498

8º Quartararo, Yamaha, + 0,509

9º Zarco, Ducati, + 0,523

10º Mir, Honda, + 0,550

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12º Binder, KTM, + 0,757

13º Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14º Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15º Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17º Oliveira, Aprilia, + 1,081

18º Miller, KTM, + 1,179

19º Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20º Bradl, Honda, + 1,494

21º Nakagami, Honda, + 1,528

22º Pirro, Ducati, + 1,791

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0,139 seg

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0,619

8º Martin, Ducati, + 0,620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15º Bagnaia, Ducati, + 1,060

16º Miller, KTM, + 1,381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2,038

21º Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22º Bradl, Honda, + 2.755