Jack Miller (KTM/18ª): Mono derramó el café

"No fue lo ideal", se rascó la cabeza el australiano. "Por la mañana me sentí bien sobre la moto e hice una vuelta rápida al final que me habría bastado para el segundo puesto, pero luego se anuló".

En consecuencia, Jack Miller salió rugiendo del pit lane para la segunda sesión de la tarde, pero rápidamente se dio cuenta de que su equipo había galopado con algunos trompos en la puesta a punto. "Nos equivocamos con el freno motor y tuvimos que deshacer los cambios. Luego me equivoqué y pasó mucho tiempo antes de volver a boxes tras el largo paseo por la pista. En definitiva, hemos perdido un poco la dirección, yo tampoco conducía de forma óptima", admitió.

Al principio, el Circuito Internacional de Buddh, de 5,01 kilómetros, también le planteó algunos rompecabezas. "Es divertido conducir, sobre todo en la curva peraltada del fondo de la pista, donde casi todo rechina contra el suelo a plena inclinación. Pero también es difícil encadenar una vuelta óptima porque hay muchas curvas ciegas en las que, como en Sachsnering, te diriges a ciegas hacia el vértice antes de que puedas verlo. Y al final de la recta de atrás frené demasiado pronto en la salida, incluso antes de la marca de los 300 metros, porque parece como si estuvieras acelerando hacia un muro, una extraña ilusión óptica en la que tienes que luchar con cada fibra de tu cuerpo para soltar el gas". La salida será interesante: La primera curva y la transición a la segunda son muy cerradas, casi apostaría mi casa a que no todo el mundo sale ileso".

Su tarde se hizo aún más interesante con una visita inesperada en boxes. "Estaba sentado delante del monitor viendo la sesión de Moto3 cuando noté movimiento en lo alto, donde los cables desaparecen en el acero galvanizado de la estructura del techo. Al principio pensé que se había perdido un perro, ¡pero luego reconocí a un mono tan grande como un babuino! Le tiramos unos plátanos para atraerlo, pero de momento no ha vuelto. Al menos ahora tenemos la sospecha de quién derramó el café de uno de mis mecánicos".

Resultados MotoGP clasificación, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2º Martin, Ducati, + 0.008 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.051

4º Marc Márquez, Honda, + 0.335

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.420

6º Viñales, Aprilia, + 0.431

7º Bagnaia, Ducati, + 0.498

8º Quartararo, Yamaha, + 0.509

9º Zarco, Ducati, + 0.523

10º Mir, Honda, + 0.550

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0.624

12º Binder, KTM, + 0.757

13º Alex Márquez, Ducati, + 0.768

14º Morbidelli, Yamaha, + 0.794

15º Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.930

17º Oliveira, Aprilia, + 1.081

18º Miller, KTM, + 1.179

19º Pol Espargaró, KTM, + 1.392

20º Bradl, Honda, + 1.494

21º Nakagami, Honda, + 1.528

22º Pirro, Ducati, + 1.791

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0.139 seg.

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0.619

8º Martin, Ducati, + 0.620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1.207

15º Bagnaia, Ducati, + 1.060

16º Miller, KTM, + 1.381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2.038

21º Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22º Bradl, Honda, + 2.755

Moto2, Circuito de Buddh, tiempos combinados tras la FP2 (22.9.):

1º Arbolino, Kalex, 1:52.105 min.

2º Acosta, Kalex, + 0.065 seg.

3º Ogura, Kalex, + 0.083

4º Vietti, Kalex, + 0,214

5º Chantra, Kalex, + 0,346

6º González, Kalex, + 0,504

7º Dixon, Kalex, + 0,537

8º Salac, Kalex, + 0,610

9º Canet, Kalex, + 0,695

10º Ramírez, Kalex, + 0,717

11º Foggia, Kalex, + 0,807

12º Tulovic, Kalex, + 0,809

13º Guevara, Kalex, + 0,810

14º Lowes, Kalex, + 0,842

15º García, Kalex, + 0,857