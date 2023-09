Jack Miller (KTM/18e) : Un singe a renversé son café

"Ça ne s'est pas passé idéalement", se grattait-il la tête. "Le matin, je me sentais bien sur la moto et j'ai fini par faire un tour rapide qui aurait pu être suffisant pour la deuxième place, mais qui a été annulé".

C'est donc en toute confiance que Jack Miller a quitté la pitlane pour la deuxième séance de l'après-midi, mais il s'est vite rendu compte que son équipe avait fait un faux pas en effectuant quelques tours de réglages. "Nous sommes allés dans la mauvaise direction avec le frein moteur et nous avons dû revenir sur les modifications. Ensuite, j'ai fait un faux pas et j'ai perdu beaucoup de temps avant de rentrer au stand après avoir fait un long tour du circuit. Dans l'ensemble, nous avons un peu perdu la direction, je ne conduisais pas non plus de manière optimale", a-t-il avoué.

Au début, le circuit international de Buddh, long de 5,01 kilomètres, lui a également posé quelques problèmes. "C'est amusant de piloter, surtout dans le virage surélevé à l'arrière du circuit, où presque tout traîne sur le sol en pleine inclinaison. Mais il est aussi difficile d'enchaîner un tour optimal, car il y a beaucoup de coins aveugles où, comme à Sachsnering, tu te diriges à l'aveuglette vers le sommet avant de le voir. Et à la fin de la ligne droite, j'ai freiné beaucoup trop tôt au début, déjà avant la marque des 300 mètres, parce qu'à cet endroit, on a l'impression d'accélérer vers un mur, une étrange illusion d'optique où tu dois lutter contre chaque fibre de ton corps pour laisser l'accélérateur s'arrêter. Le départ devrait être intéressant : Le premier virage et la transition vers le deuxième sont super serrés, je parierais presque ma maison que tout le monde n'y passera pas sans dommage".

Son après-midi a été rendu encore plus intéressant par un visiteur inattendu dans le box. "J'étais assis devant le moniteur et je regardais la session Moto3 quand j'ai perçu un mouvement loin au-dessus, là où les câbles disparaissent dans l'acier galvanisé de la structure du toit. J'ai d'abord pensé qu'un chien s'était perdu, puis j'ai reconnu un singe aussi grand qu'un babouin ! Nous avons lancé quelques bananes vers le haut pour l'attirer, mais jusqu'à présent, il n'est pas encore revenu. Au moins, nous avons maintenant un soupçon sur la personne qui a renversé le café d'un de mes mécaniciens !"

Résultats MotoGP des essais chronométrés, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Marini, Ducati, 1:44,782 min

2. Martin, Ducati, + 0,008 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4. Marc Márquez, Honda, + 0,335

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6. Viñales, Aprilia, + 0,431

7. Bagnaia, Ducati, + 0,498

8. Quartararo, Yamaha, + 0,509

9. Zarco, Ducati, + 0,523

10. Mir, Honda, + 0,550

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12. Binder, KTM, + 0,757

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15. Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17. Oliveira, Aprilia, + 1,081

18. Miller, KTM, + 1,179

19. Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20. Bradl, Honda, + 1,494

21. Nakagami, Honda, + 1,528

22. Pirro, Ducati, + 1,791

Résultats MotoGP FP1, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,990 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,320

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5. Viñales, Aprilia, + 0,488

6. Zarco, Ducati, + 0,586

7. Marini, Ducati, + 0,619

8. Martin, Ducati, + 0,620

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10. Mir, Honda, + 0,815

11. Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12. Nakagami, Honda, + 0,976

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14. Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15. Bagnaia, Ducati, + 1,060

16. Miller, KTM, + 1,381

17. Oliveira, Aprilia, + 1,429

18. Pol Espargaró, KTM, + 1,490

19. Quartararo, Yamaha, + 1,524

20. Pirro, Ducati, 2,038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22. Bradl, Honda, + 2,755

Moto2, Buddh Circuit, temps combinés après FP2 (22.9.) :

1. Arbolino, Kalex, 1:52,105 min

2. Acosta, Kalex, + 0,065 sec

3. Ogura, Kalex, + 0,083

4. Vietti, Kalex, + 0,214

5. Chantra, Kalex, + 0,346

6. Gonzalez, Kalex, + 0,504

7. Dixon, Kalex, + 0,537

8. Salac, Kalex, + 0,610

9. Canet, Kalex, + 0,695

10. Ramirez, Kalex, + 0,717

11. Foggia, Kalex, + 0,807

12. Tulovic, Kalex, + 0,809

13. Guevara, Kalex, + 0,810

14. Lowes, Kalex, + 0,842

15e Garcia, Kalex, + 0,857