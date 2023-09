Jack Miller (KTM/18°): La scimmia ha versato il caffè

"Non è andata in modo ideale", si è grattato la testa l'australiano. "Al mattino mi sentivo bene sulla moto e alla fine ho fatto un giro veloce che sarebbe stato sufficiente per il secondo posto, ma poi è stato annullato".

Di conseguenza, Jack Miller è uscito dalla corsia dei box per la seconda sessione del pomeriggio, ma si è subito reso conto che la sua squadra aveva fatto un po' di giri di parole sulla messa a punto. "Siamo andati nella direzione sbagliata con il freno motore e abbiamo dovuto annullare le modifiche. Poi sono scivolato e mi è passato molto tempo prima di rientrare ai box dopo il lungo giro di pista. Tutto sommato, abbiamo perso un po' di direzione, anche io non stavo guidando in modo ottimale", ha ammesso.

All'inizio, i 5,01 chilometri del Buddh International Circuit gli hanno lasciato qualche perplessità. "È divertente da guidare, soprattutto nella curva a gomito in fondo al tracciato, dove praticamente tutto macina sul terreno in piena piega. Ma è anche difficile concatenare un giro ottimale perché ci sono molte curve cieche in cui, come alla Sachsnering, ci si dirige alla cieca verso il punto di corda prima di vederlo. E alla fine del rettilineo posteriore ho frenato troppo presto all'inizio, anche prima dei 300 metri, perché sembra che si stia accelerando verso un muro, una strana illusione ottica in cui devi lottare contro ogni fibra del tuo corpo per mollare il gas". La partenza dovrebbe essere interessante: La prima curva e la transizione verso la seconda sono molto strette, scommetto che non tutti ne usciranno indenni".

Il suo pomeriggio è stato reso ancora più interessante da una visita inaspettata ai box. "Ero seduto davanti al monitor a guardare la sessione di Moto3 quando ho notato un movimento in alto, dove i cavi scompaiono nell'acciaio galvanizzato della struttura del tetto. All'inizio ho pensato che un cane si fosse perso, ma poi ho riconosciuto una scimmia grande come un babbuino! Abbiamo lanciato qualche banana per attirarla, ma finora non è tornata. Almeno ora abbiamo il sospetto che uno dei miei meccanici abbia versato il caffè!".

Risultati MotoGP qualifiche, Buddh Circuit (22.9.):

1° Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2° Martin, Ducati, + 0,008 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4° Marc Márquez, Honda, + 0,335

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6° Viñales, Aprilia, + 0,431

7° Bagnaia, Ducati, + 0,498

8° Quartararo, Yamaha, + 0,509

9° Zarco, Ducati, + 0,523

10° Mir, Honda, + 0,550

11° Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12° Binder, KTM, + 0,757

13° Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14° Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15° Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17° Oliveira, Aprilia, + 1,081

18° Miller, KTM, + 1.179

19° Pol Espargaró, KTM, + 1.392

20° Bradl, Honda, + 1.494

21° Nakagami, Honda, + 1.528

22° Pirro, Ducati, + 1.791

Risultati MotoGP FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2° Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,320

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5° Viñales, Aprilia, + 0,488

6° Zarco, Ducati, + 0,586

7° Marini, Ducati, + 0,619

8° Martin, Ducati, + 0,620

9° Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10° Mir, Honda, + 0,815

11° Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12° Nakagami, Honda, + 0,976

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14° Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15° Bagnaia, Ducati, + 1.060

16° Miller, KTM, + 1.381

17° Oliveira, Aprilia, + 1.429

18° Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19° Quartararo, Yamaha, + 1.524

20° Pirro, Ducati, + 2.038

21° Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22° Bradl, Honda, + 2.755

Moto2, Buddh Circuit, tempi combinati dopo le FP2 (22.9.):

1° Arbolino, Kalex, 1:52.105 min.

2° Acosta, Kalex, + 0,065 sec.

3° Ogura, Kalex, + 0,083

4° Vietti, Kalex, + 0,214

5° Chantra, Kalex, + 0,346

6° Gonzalez, Kalex, + 0,504

7° Dixon, Kalex, + 0,537

8° Salac, Kalex, + 0,610

9° Canet, Kalex, + 0,695

10° Ramirez, Kalex, + 0,717

11° Foggia, Kalex, + 0,807

12° Tulovic, Kalex, + 0,809

13° Guevara, Kalex, + 0,810

14° Lowes, Kalex, + 0,842

15° Garcia, Kalex, + 0,857