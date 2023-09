Jack Miller (KTM/18ª): O macaco entornou o café

Jack Miller fez uma falsa partida no primeiro GP da Índia da história: Depois do 16º lugar nos treinos livres e do 18º na qualificação, tem de passar à Q1, tal como o seu colega de equipa da Red Bull KTM, Brad Binder.

"Não correu da melhor forma", coçou a cabeça o australiano. "De manhã senti-me bem com a moto e fiz uma volta rápida no final que teria sido suficiente para o segundo lugar, mas foi cancelada."

Assim, Jack Miller saiu das boxes para a segunda sessão da tarde, mas rapidamente se apercebeu que a sua equipa tinha galopado com algumas rotações no set-up. "Fomos pelo caminho errado com o travão motor e tivemos de desfazer as alterações. Depois, tive um deslize e passei muito tempo até regressar às boxes, depois de uma longa volta pela pista. Em suma, perdemos um pouco a direção e eu também não estava a conduzir da melhor forma", admitiu.

No início, o Circuito Internacional de Buddh, com 5,01 quilómetros de extensão, também lhe deu alguns problemas. "É divertido de conduzir, especialmente na curva inclinada na parte de trás da pista, onde praticamente tudo se esboroa no chão com a inclinação máxima. E no final da reta de trás travei demasiado cedo no início, mesmo antes da marca dos 300 metros, porque parece que estamos a acelerar em direção a um muro, uma estranha ilusão de ótica em que temos de lutar contra todas as fibras do nosso corpo para deixar de acelerar. O arranque deve ser interessante: A primeira curva e a transição para a segunda são muito apertadas, quase apostaria a minha casa em como nem toda a gente passa ilesa".

A sua tarde tornou-se ainda mais interessante devido a uma visita inesperada nas boxes. "Estava sentado em frente ao monitor a ver a sessão de Moto3 quando reparei num movimento lá no alto, onde os cabos desaparecem no aço galvanizado da estrutura do telhado. Primeiro pensei que um cão se tinha perdido, mas depois reconheci um macaco do tamanho de um babuíno! Atirámos algumas bananas para o alto para o atrair, mas até agora ele não voltou. Pelo menos agora temos uma suspeita de quem entornou o café de um dos meus mecânicos!"

Resultados da qualificação de MotoGP, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2º Martin, Ducati, + 0,008 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4º Marc Márquez, Honda, + 0,335

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6º Viñales, Aprilia, + 0,431

7º Bagnaia, Ducati, + 0,498

8º Quartararo, Yamaha, + 0,509

9º Zarco, Ducati, + 0,523

10º Mir, Honda, + 0,550

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12º Binder, KTM, + 0,757

13º Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14º Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15º Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17º Oliveira, Aprilia, + 1,081

18º Miller, KTM, + 1,179

19º Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20º Bradl, Honda, + 1,494

21º Nakagami, Honda, + 1,528

22º Pirro, Ducati, + 1,791

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0,139 seg

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0,619

8º Martin, Ducati, + 0,620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15º Bagnaia, Ducati, + 1,060

16º Miller, KTM, + 1,381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2,038

21º Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22º Bradl, Honda, + 2,755

Moto2, Buddh Circuit, tempos combinados após FP2 (22.9.):

1º Arbolino, Kalex, 1:52.105 min.

2º Acosta, Kalex, + 0,065 seg.

3º Ogura, Kalex, + 0,083

4º Vietti, Kalex, + 0,214

5º Chantra, Kalex, + 0,346

6º Gonzalez, Kalex, + 0,504

7º Dixon, Kalex, + 0,537

8º Salac, Kalex, + 0,610

9º Canet, Kalex, + 0,695

10º Ramirez, Kalex, + 0,717

11º Foggia, Kalex, + 0,807

12º Tulovic, Kalex, + 0,809

13º Guevara, Kalex, + 0.810

14º Lowes, Kalex, + 0,842

15º Garcia, Kalex, + 0.857