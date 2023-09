Espargaró (Aprilia/3e) : "Plus de motocross que de MotoGP".

Malgré une quasi-collision, les pilotes Aprilia Factory Aleix Espargaró et Maverick Viñales étaient de bonne humeur après la première journée d'essais en Inde : tous deux sont en Q2 et sentent encore le potentiel.

L'ambiance apaisée qui règne dans le camp de l'équipe d'usine de Noale n'était pas du tout évidente. Après tout, les deux stars n'étaient pas tout à fait d'accord lors de la deuxième séance d'essais, lorsque Maverick Viñales (28 ans) a gâché un tour rapide à son coéquipier Aleix Espargaró (34 ans) en flânant sur sa ligne après être allé loin au virage 1.

"Nous avons besoin de sanctions plus sévères", a déclaré Espargaró avec un clin d'œil taquin à son coéquipier. Toutefois, les deux as estiment plus sérieusement que le sujet des pénalités deviendrait certainement d'actualité en course, compte tenu de la délicatesse du virage 1. "En attendant, c'est toujours comme ça, le départ est extrêmement délicat", analyse Viñales, fataliste.

"Le virage 1 est comme de la glace. Si l'on se trompe d'un mètre au freinage, on se retrouve inévitablement dans le bac à gravier. C'est un endroit où les erreurs sont faciles à commettre", explique Viñales, qui estime que le départ est particulièrement risqué. "J'ai dû me retrouver dix fois dans le gravier vendredi. C'était plus du motocross que du MotoGP", ajoute Espargaró à l'analyse de son coéquipier.

Mais les deux pilotes Aprilia sont d'accord : "Les Indiens ont fait un bon travail. Le tracé convient et avec quelques petits ajustements pour l'année prochaine, ce sera une très bonne piste", se réjouit Espargaró à propos de ce nouveau défi pour les héros du MotoGP.

Pour Espargaró et Viñales, le plus gros problème réside de toute façon dans les conditions climatiques. "Il fait extrêmement chaud et les motos produisent en plus une énorme chaleur. Ce sera déjà un défi pour le sprint, mais encore plus pour la course. Encore plus qu'en Malaisie. C'est au-dessus de la limite". Aleix Espargaró répond sèchement : "Nous pourrons ensuite récupérer lors du long vol de nuit qui nous mènera à la prochaine course au Japon".

"Nos Aprilia fonctionnent très bien ici", analyse Espargaró à propos de la première journée d'essais. Le triple vainqueur du MotoGP "se serait attendu à trouver ici un circuit comme celui du Qatar ou de l'Argentine. Mais le tracé me rappelle plutôt celui d'Austin. Je m'attends à ce que nous puissions exploiter les points forts de la RS-GP23, notamment dans les virages 1 et 3 et dans le virage final, comme à Barcelone".

Résultats MotoGP Essais chronométrés, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Marini, Ducati, 1:44,782 min

2. Martin, Ducati, + 0,008 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4. Marc Márquez, Honda, + 0,335

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6. Viñales, Aprilia, + 0,431

7. Bagnaia, Ducati, + 0,498

8. Quartararo, Yamaha, + 0,509

9. Zarco, Ducati, + 0,523

10. Mir, Honda, + 0,550

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12. Binder, KTM, + 0,757

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15. Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17. Oliveira, Aprilia, + 1,081

18. Miller, KTM, + 1,179

19. Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20. Bradl, Honda, + 1,494

21. Nakagami, Honda, + 1,528

22. Pirro, Ducati, + 1,791

Résultats MotoGP FP1, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,990 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,320

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5. Viñales, Aprilia, + 0,488

6. Zarco, Ducati, + 0,586

7. Marini, Ducati, + 0,619

8. Martin, Ducati, + 0,620

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10. Mir, Honda, + 0,815

11. Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12. Nakagami, Honda, + 0,976

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14. Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15. Bagnaia, Ducati, + 1,060

16. Miller, KTM, + 1,381

17. Oliveira, Aprilia, + 1,429

18. Pol Espargaró, KTM, + 1,490

19. Quartararo, Yamaha, + 1,524

20. Pirro, Ducati, 2,038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22. Bradl, Honda, + 2,755