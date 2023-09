Espargaró (Aprilia/3°): "Più motocross che MotoGP".

Nonostante la quasi collisione, i piloti Aprilia Factory Aleix Espargaró e Maverick Viñales erano di buon umore dopo la prima giornata di prove in India: entrambi sono in Q2 e vedono ancora del potenziale.

L'umore sereno nel campo del team factory di Noale non era affatto scontato. Dopo tutto, le due stelle non erano completamente d'accordo nella seconda sessione di prove, quando Maverick Viñales (28) ha rovinato un giro veloce del suo compagno di squadra Aleix Espargaró (34) quando ha indugiato sulla sua linea dopo essere andato largo alla prima curva.

"Abbiamo bisogno di penalità più severe", ha detto Espargaró strizzando l'occhio al suo compagno di squadra. Tuttavia, entrambi gli assi hanno detto, più seriamente, che la questione delle penalità diventerà sicuramente più attuale nelle gare, vista la difficile curva 1. "Intanto, è sempre così. "Intanto, la partenza è sempre molto complicata", ha analizzato fatalisticamente Viñales.

"La curva 1 è come guidare sul ghiaccio. Se sbagli a valutare la frenata anche di un solo metro, finisci inevitabilmente nella ghiaia. Qui gli errori si verificano facilmente", Viñales vede un grosso rischio soprattutto alla partenza. "Venerdì devo aver toccato la ghiaia dieci volte. Era più motocross che MotoGP", aggiunge Espargaró all'analisi del suo compagno di squadra.

Ma entrambi i piloti Aprilia concordano: "Gli indiani hanno fatto un buon lavoro. Il tracciato si adatta e con qualche piccola modifica per il prossimo anno sarà un'ottima pista", Espargaró è soddisfatto della nuova sfida per gli eroi della MotoGP.

Espargaró e Viñales vedono comunque il problema maggiore nelle condizioni climatiche. "È estremamente caldo e le moto producono un'enorme quantità di calore residuo. Sarà una sfida già per la volata, ma ancora di più per la gara. Ancora di più che in Malesia. È oltre il limite". Aleix Espargaró ha aggiunto seccamente: "Potremo poi recuperare durante il lungo volo notturno per la prossima gara in Giappone".

"Le nostre Aprilia stanno girando molto bene qui", analizza Espargaró nella prima giornata di prove. Il tre volte vincitore della MotoGP "si sarebbe aspettato di trovare qui una pista come quella del Qatar o dell'Argentina. Ma il tracciato mi ricorda più quello di Austin. Mi aspetto di poter sfruttare i punti di forza della RS-GP23, soprattutto nelle curve 1 e 3 e nell'ultima curva come a Barcellona".

Risultati MotoGP qualifiche, Buddh Circuit (22.9.):

1° Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2° Martin, Ducati, + 0,008 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4° Marc Márquez, Honda, + 0,335

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6° Viñales, Aprilia, + 0,431

7° Bagnaia, Ducati, + 0,498

8° Quartararo, Yamaha, + 0,509

9° Zarco, Ducati, + 0,523

10° Mir, Honda, + 0,550

11° Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12° Binder, KTM, + 0,757

13° Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14° Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15° Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17° Oliveira, Aprilia, + 1,081

18° Miller, KTM, + 1.179

19° Pol Espargaró, KTM, + 1.392

20° Bradl, Honda, + 1.494

21° Nakagami, Honda, + 1.528

22° Pirro, Ducati, + 1.791

Risultati MotoGP FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2° Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,320

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5° Viñales, Aprilia, + 0,488

6° Zarco, Ducati, + 0,586

7° Marini, Ducati, + 0,619

8° Martin, Ducati, + 0,620

9° Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10° Mir, Honda, + 0,815

11° Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12° Nakagami, Honda, + 0,976

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14° Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15° Bagnaia, Ducati, + 1.060

16° Miller, KTM, + 1.381

17° Oliveira, Aprilia, + 1.429

18° Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19° Quartararo, Yamaha, + 1.524

20° Pirro, Ducati, + 2.038

21° Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22° Bradl, Honda, + 2.755