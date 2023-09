Espargaró (Aprilia/3º): "Mais motocross do que MotoGP".

O bom ambiente no acampamento da equipa de fábrica da Noale não era de forma alguma um dado adquirido. Afinal, as duas estrelas não estavam totalmente de acordo na segunda sessão de treinos, quando Maverick Viñales (28) estragou uma volta rápida do seu companheiro de equipa Aleix Espargaró (34), quando este se atrasou na sua linha depois de ter passado a curva 1.

"Precisamos de penalizações mais duras," disse Espargaró com uma piscadela de olho na direção do seu colega de equipa. No entanto, ambos os ases disseram, mais seriamente, que a questão das penalizações iria certamente tornar-se mais atual nas corridas, dada a complicada Curva 1. "Entretanto, é sempre o caso de a partida ser extremamente complicada", analisou Viñales de forma fatalista.

"A Curva 1 é como conduzir no gelo. Se se enganar na travagem, nem que seja por um metro, acaba-se inevitavelmente na gravilha. Os erros acontecem facilmente aqui", Viñales vê um grande risco, especialmente no início. "Devo ter batido na gravilha dez vezes na sexta-feira. Foi mais motocross do que MotoGP," Espargaró acrescenta à análise do seu companheiro de equipa.

Mas ambos os pilotos da Aprilia concordam: "Os indianos fizeram um bom trabalho. O traçado encaixa e com alguns pequenos ajustes para o próximo ano será uma pista muito boa", Espargaró está satisfeito com o novo desafio para os heróis de MotoGP.

Espargaró e Viñales vêem o maior problema nas condições climatéricas. "Está extremamente quente e as motas também produzem uma enorme quantidade de calor residual. Isso já será um desafio para o sprint, mas ainda mais para a corrida. Ainda mais do que na Malásia. Está acima do limite". Aleix Espargaró acrescentou secamente: "Podemos então recuperar no longo voo noturno para a próxima corrida no Japão."

"As nossas Aprilias estão a correr muito bem aqui," analisa Espargaró no primeiro dia de treinos. O três vezes vencedor do MotoGP "esperava encontrar aqui uma pista como a do Qatar ou da Argentina. Mas o traçado lembra-me mais o de Austin. Espero que possamos jogar com os pontos fortes da RS-GP23, especialmente nas curvas 1 e 3 e na última curva, como em Barcelona."

Resultados da qualificação de MotoGP, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2º Martin, Ducati, + 0,008 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4º Marc Márquez, Honda, + 0,335

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6º Viñales, Aprilia, + 0,431

7º Bagnaia, Ducati, + 0,498

8º Quartararo, Yamaha, + 0,509

9º Zarco, Ducati, + 0,523

10º Mir, Honda, + 0,550

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12º Binder, KTM, + 0,757

13º Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14º Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15º Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17º Oliveira, Aprilia, + 1,081

18º Miller, KTM, + 1,179

19º Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20º Bradl, Honda, + 1,494

21º Nakagami, Honda, + 1,528

22º Pirro, Ducati, + 1,791

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0,139 seg

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0,619

8º Martin, Ducati, + 0,620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15º Bagnaia, Ducati, + 1,060

16º Miller, KTM, + 1,381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2,038

21º Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22º Bradl, Honda, + 2,755